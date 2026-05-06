América de Cali se juega un partido clave para definir su futuro en la Copa Conmebol Sudamericana este miércoles 6 de mayo cuando visite a Alianza Atlético del Perú en el Estadio Miguel Grau del Callao.

El conjunto 'escarlata' afrontará el duelo por la fecha 4 del grupo A con la obligación de sumar una victoria en condición de visita para meterse en los puestos de clasificación directa a los octavos de final o a los playoffs del certamen.

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Cómo está América en la Copa Sudamericana

Antes del partido, América de Cali se ubica en la tercera posición del grupo A con cuatro unidades, después de haber empatado como visitante con Macará, derrotado como local a Alianza Atlético y perdido en su visita a Tigre.

Teniendo en cuenta la derrota en la fecha 3, los dirigidos por David González tienen la obligación de ganar este miércoles en condición de visita para recuperar terreno.

Las cuentas de América en la Copa Sudamericana

En caso de ganar este miércoles, América de Cali pasaría a sumar siete unidades en el grupo A, que le permitirían escalar posiciones y ubicarse segundo o primero, dependiendo del resultado del duelo que protagonizarán Macará y Tigre.

Liego del encuentro con Alianza Atlético, el conjunto 'escarlata' cerrará la ronda de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana en condición de local, ya que recibirá primero a Tigre de Argentina y posteriormente jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali con Macará de Ecuador.