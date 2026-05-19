EN VIVO Copa Sudamericana: América de Cali vs Tigre – minuto a minuto y goles – Fecha 5

Las cosas en el Grupo A de la Copa Sudamericana podrían definirse en la quinta fecha con vibrantes partidos que pueden decidir a los clasificados de manera anticipada para los octavos de final. América de Cali recibe en el Estadio Pascual Guerrero la visita de Tigre de Argentina.

América de Cali tiene las miras únicamente en la Copa Sudamericana tras la eliminación de la Liga BetPlay en manos de Independiente Santa Fe. Llegará con una semana de descanso a afrontar este encuentro con la necesidad de sumar de a tres respetando la casa.

Y es que, los escarlatas arrancan la quinta fecha de la Copa Sudamericana en la segunda posición con siete unidades, a uno del líder Macará. El cuadro vallecaucano debe sumar de a tres contra Tigre para tomar el liderato de manera parcial sacando una ventaja de dos puntos frente a los ecuatorianos.

En la última fecha, América cerrará con Macará en el Estadio Pascual Guerrero y tendría la clasificación en casa siempre y cuando supere a Tigre en la quinta jornada de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Tigre tiene cinco unidades y sumar de a tres en Cali sería esencial para empatar en unidades a Macará que jugará el jueves frente a Alianza Atlético en Ecuador. La victoria argentina apretaría todo en la zona y podría impactar fuertemente en las aspiraciones del América, dado que los peruanos no han mostrado una buena cara y definen justamente contra ecuatorianos y argentinos.

Lea también Tolima pierde el liderato de la Copa Libertadores: golazo de Coquimbo Unido

Si Tigre supera o empata con el América, el club escarlata quedará en la tercera posición momentáneamente y se complicaría con la clasificación para los octavos de final.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE AMÉRICA DE CALI VS TIGRE POR LA COPA SUDAMERICANA ESTE MARTES 19 DE MAYO

El partido entre América de Cali vs Tigre se jugará en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 9 de la noche en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO AMÉRICA DE CALI VS TIGRE

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 P.M.

México: 8:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 P.M.