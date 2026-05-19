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América de Cali

¿Qué necesita América para clasificar en la Copa Sudamericana?

América de Cali podría asegurar su clasificación a los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana.
Daniel Zabala
Cuentas de América en la Copa Sudamericana
Cuentas de América en la Copa Sudamericana // AFP

América de Cali se juega su futuro en la Copa Conmebol Sudamericana este martes 19 de mayo recibiendo en el estadio Pascual Guerrero al Club Atlético Tigre en partido válido por la fecha 5 del grupo A.

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El equipo 'escarlata' afronta el compromiso con la obligación de ganar para hacer respetar su condición de local y además seguir con las aspiraciones de clasificar directamente a la ronda de octavos de final.

Antes del duelo, América se ubica en la segunda posición del grupo A con 7 puntos, mientras que su rival es tercero con 5 unidades. El líder de la zona es Macará de Ecuador con 8 puntos.

¿Qué necesita América para clasificar?

América de Cali podría asegurar este martes frente a Tigre, por lo menos, la clasificación a los playoffs.

En caso de ganar, el conjunto 'escarlata' llegaría a 10 unidades y eliminaría a Tigre a falta de una fecha.

Adicionalmente, en la última jornada América definiría el primer lugar de la zona, ya que recibirá el 28 de mayo a Macará.

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Tabla de posiciones del Grupo A en la Copa Sudamericana

1. Macará - 8 puntos

2. América - 7 puntos

3. Tigre - 5 puntos

4. Alianza Atlético - 1 punto

Próximos partidos de América en la Copa Sudamericana

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Fecha 5 - 19 de mayo

América Vs Tigre
Hora: 9:00 P.M.
Estadio Pascual Guerrero

Fecha 6 -28 de mayo

América Vs Macará
Hora: 7:30 P.M.
Estadio Pascual Guerrero

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