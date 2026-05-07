EN VIVO Copa Sudamericana: Boston River vs Millonarios – minuto a minuto y goles – fecha 4

Nueva fecha de la Copa Sudamericana para Millonarios que tendrá que sumar de a tres, así como ya lo había hecho en Bogotá frente a Boston River. Esta vez en Uruguay no podrán ceder terreno y necesitan ganar como sea para no perder pisada frente a O’Higgins y Sao Paulo.

La Copa Sudamericana de Millonarios no había arrancado de la mejor manera después de la derrota en Chile contra O’Higgins. En condición de local se repusieron y superaron a Boston River en un juego parejo, pero sacaron adelante gracias a Carlos Darwin Quintero que está lesionado y no podrá ser de la partida, ni tampoco disputará los siguientes partidos de la competencia internacional.

Una caída ante Boston River dejaría a Millonarios en serios problemas pensando en la clasificación directa para los octavos de final, dado que solo el líder tendrá ese privilegio y les dejaría con chances todavía de llegar a la segunda plaza de Play-Offs contra uno de los terceros de la Copa Libertadores.

Por su parte, la derrota de Boston River sería determinante y eliminaría de manera automática al club uruguayo que solo le sirve sumar de a tres. El empate tampoco puede estar en los planes de Ignacio Ithurralde, pues, solo sumarían un punto a falta de seis unidades restantes y ya no podrían clasificar.

Los ojos de Boston River y de Millonarios también estarán puestos en lo que pase en Chile entre O’Higgins vs Sao Paulo que juegan en simultáneo. Los líderes se quitarán puntos y esto sería determinante para que los bogotanos o los uruguayos tengan posibilidades siempre y cuando el resultado les favorezca.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BOSTON RIVER VS MILLONARIOS POR LA FECHA 4 DE LA COPA SUDAMERICANA ESTE JUEVES 7 DE MAYO

El partido entre Boston River vs Millonarios que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay este jueves 7 de mayo arrancará a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia, 7 de la noche de Uruguay. El juego se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BOSTON RIVER VS MILLONARIOS

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.