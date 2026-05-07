Esta sería la nómina titular de Millonarios para enfrentar a Boston River

En las horas de la noche de este jueves 7 de mayo, por la cuarta jornada del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana, Millonarios FC de Bogotá se va a enfrentar en condición de visitante con Boston River de Uruguay.



Al ser local el conjunto charrúa, el compromiso se va a llevar a cabo en el mítico y conocido estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, que tiene capacidad para más de 60 mil espectadores. Se espera que el escenario cuente con una buena cantidad de hinchas.

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Millonarios necesita el triunfo

En la zona en cuestión, Millonarios ocupa la tercera casilla de la tabla de posiciones con cuatro puntos. Una victoria pone al equipo colombiano con altas chances de clasificar a la siguiente ronda del torneo, sea al repechaje o los octavos de final.



Para ganar, el equipo que es dirigido por el argentino Fabián Bustos tiene que saltar al terreno de juego con el ánimo bien arriba para, con lo actitudinal y un buen juego, poder regresar a la capital cafetera con las tres unidades.

Esta sería la nómina titular

Y para lograr esto va a influir mucho el once inicial que pare Bustos. Y ya que se menciona esto, en las últimas horas surgió la posible nómina con la que afrontaría el importante compromiso Millonarios. El periodista Alexis Rodríguez entregó el posible once a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.



La escuadra azul saltaría al terreno de juego con los siguientes jugadores: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián Del Castillo, Rodrigo Ureña, Mateo García; David Macalister Silva; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras.

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Millonarios no clasificó en Liga

Habrá que esperar para conocer si Millonarios FC de Bogotá sale a enfrentar a Boston River este jueves 7 de mayo por la Copa Conmebol Sudamericana con la nómina en cuestión. La misma se hará oficial instantes previos al arranque del cotejo.



Millonarios, actualmente, solo compite en la Copa Sudamericana y lo hará en la Copa BetPlay. El conjunto embajador, como bien se sabe, se quedó sin la posibilidad de disputar los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.