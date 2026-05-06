EN VIVO Copa Sudamericana: Botafogo vs Racing – minuto a minuto y goles – fecha 4

Nueva fecha de la Copa Sudamericana en el Grupo E con realidades un poco distintas para Botafogo y Racing Club de Avellaneda, especialmente por la victoria de Caracas que despachó a Independiente Petrolero de la competencia. Los caraqueños se adueñaron del liderato con ocho unidades.

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Botafogo es segundo del grupo con siete unidades y necesita sumar de a tres para aprovechar la oportunidad de tomar la parte alta de la clasificación en su zona. Los brasileños son décimos en el Brasileirao con 17 unidades y vienen a este vibrante duelo de la Copa Sudamericana con una derrota contra el Remo que sueña con salir del fondo de la tabla.

El ‘Fogao’ está en su casa y tendrá que sumar de a tres para tomar la parte alta de la clasificación con diez unidades, sacando ventaja de dos contra Caracas y de seis frente a Racing que ya sería una diferencia amplia dejando a la ‘Academia’ en un momento complejo pensando en los dos partidos que quedarán.

Mientras tanto, Racing no la pasa bien en la competencia continental con apenas cuatro unidades producto de una victoria, una derrota y un empate. Necesitan sí o sí empezar a sumar de a tres en este reto en Río de Janeiro para acercarse a la parte alta para intentar clasificar de manera directa o jugar los Play-Offs de los octavos de final.

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Racing logró meterse a los octavos de final de la Primera División de Argentina, fase en la que enfrentará a Estudiantes de visitante. En la Copa Sudamericana le tocará enfrentar en las últimas dos jornadas a Caracas e Independiente Petrolero, ambos partidos en condición de local.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BOTAFOGO VS RACING EN LA COPA SUDAMERICANA POR LA FECHA 4 ESTE MIÉRCOLES 6 DE MAYO

El partido entre Botafogo vs Racing de Avellaneda este miércoles 6 de mayo por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana arrancará a partir de las 7:30 de la noche en horario de Colombia. Se podrá ver por ESPN 3 y por Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BOTAFOGO VS RACING

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.