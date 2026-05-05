EN VIVO Copa Sudamericana: Cuenca vs San Lorenzo - minuto a minuto y goles - fecha 4

Arranca la segunda vuelta de la Copa Sudamericana con vibrantes partidos que pueden empezar a definir los respectivos grupos. A primera hora, Santos visita a Deportivo Recoleta y luego, San Lorenzo tendrá que medirse con el Deportivo Cuenca en condición de visitante.

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El duelo entre Deportivo Cuenca vs San Lorenzo toma un protagonismo especial, dado que quien gane ese encuentro se quedará con la ventaja en el liderato del Grupo D. El ‘Ciclón’ está en la parte alta por ahora con cinco unidades, mientras que los ecuatorianos son segundos con cuatro puntos.

Durante la primera ronda de la fase de grupos, el Cuenca igualó sin goles con Deportivo Recoleta, perdió ante San Lorenzo con un resultado de 2-0 en Argentina, y superaron por la mínima diferencia en el debut de la Sudamericana al Santos de Brasil.

Por su parte, San Lorenzo cuenta con una victoria y dos empates. Recientemente protagonizó un vibrante duelo con Santos en el Nuevo Gasómetro en el que empezaron ganando, pero terminaron con una igualdad. Solo superaron a Cuenca oficiando como local.

Con Jhojan Romaña, el cuadro de Boedo intentará sacar provecho de las pelotas quietas para que el defensor central colombiano vuelva a ser una amenaza, así como ya lo hizo contra el Cuenca en un partido en el que marcó la diferencia con uno de los dos goles.

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Sin duda alguna, este partido entre Cuenca y San Lorenzo será determinante para empezar a definir la fase de grupos y los clasificados para octavos de final o para los Play-Offs de la siguiente ronda. Por ahora, los argentinos tienen la clasificación directa, mientras que los ecuatorianos tendrían que disputar una serie más contra uno de los terceros de la Copa Libertadores en busca de jugar los octavos.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE DEPORTIVO CUENCA VS SAN LORENZO EN LA COPA SUDAMERICANA POR LA FECHA 4 ESTE MARTES 5 DE MAYO

El partido entre Deportivo Cuenca vs San Lorenzo que se disputará en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro se jugará a partir de las 9 de la noche en horario de Colombia y Ecuador. Además, se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE DEPORTIVO CUENCA VS SAN LORENZO

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 P.M.

México: 8:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 P.M.