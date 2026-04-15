EN VIVO Copa Sudamericana: Racing vs Botafogo – minuto a minuto y goles

Esta semana siguen las emociones del fútbol sudamericano con vibrantes partidos, y uno de ellos es el de Racing de Avellaneda contra Botafogo. En 2024, ambas escuadras estaban jugando sus respectivas finales de torneos internacionales y ganaron dichos títulos.

Racing quedó campeón de la Copa Sudamericana frente al Cruzeiro y apuntará a repetir ese título en este 2026, mientras que Botafogo afrontó la Copa Libertadores ganándole al Atlético Mineiro con diez jugadores en la cancha. Además, se trata de dos conjuntos con experiencia en torneos internacionales que dará de qué hablar.

En la Liga de Argentina, Racing viene de perder fuertemente en condición de local contra River Plate con un marcador de 0-2, mientras que Botafogo empató a dos goles contra Coritiba. En sus respectivas ligas, la ‘Academia’ es noveno con la necesidad de sumar de a tres para meterse a la siguiente fase del campeonato y el ‘Fogao’ es 11 con clasificación a la Copa Sudamericana.

Botafogo estuvo en la Copa Libertadores e infortunadamente para las pretensiones del cuadro brasileño para repetir título tuvo que enfrentarse con Barcelona de Ecuador en la Fase III. No pudo sacar ventajas y se consuela ahora con la participación en Copa Sudamericana.

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Por la Copa Sudamericana, Racing arrancó la competencia con una contundente victoria en una dura plaza como Sucre, Bolivia frente a Independiente Petrolero. Fue un 1-3 con el que lideran la zona. Botafogo debutó en el Nilton Santos contra Caracas de Venezuela y rescataron un punto cuando empezaron perdiendo en la primera parte. En el complemento igualaron para dejar todo en paridad.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER RACING VS BOTAFOGO POR LA COPA SUDAMERICANA ESTE MIÉRCOLES 15 DE ABRIL

El partido entre Racing vs Botafogo por la Copa Sudamericana este miércoles 15 de abril se jugará en el Estadio Cilindro de Avellaneda a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia, y 7 de la noche en Argentina y Brasil. El juego se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE RACING VS BOTAFOGO

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.