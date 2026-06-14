EN VIVO Costa de Marfil vs Ecuador | Copa Mundial de la FIFA 2026

Llegó la hora en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México para Ecuador que enfrenta a Costa de Marfil en un duro partido. El físico de los marfileños puede ser un plus para el cuadro africano, mientras que la categoría de la plantilla ecuatoriana podría ser determinante en estos momentos.

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Ecuador llega a este duelo como uno de los equipos que pasó de ser sorpresa a ser uno de los candidatos para llegar lejos. Aunque la experiencia de la ‘Tri’ dicta otra cosa en los anteriores mundiales, jugadores de España como Marc Cucurella, y otros referentes de distintas selecciones ponen al seleccionado sudamericano en una fase lejana.

Y es que, con el aval de la FIFA para que Moisés Caicedo juegue el primer partido de la selección de Ecuador, hay mucho prestigio en la plantilla con dos finalistas de la Champions League como Piero Hincapié, subcampeón con Arsenal y Willian Pacho, ganador con el Paris Saint-Germain.

Aunque Sebastián Beccacece ha estado en el ojo del huracán de la afición ecuatoriana, lleva 19 partidos sin perder. La última derrota fue en las Eliminatorias contra Brasil en 2024. La preparación fue con Marruecos, Países Bajos con empates, Arabia Saudita y Guatemala con victorias.

Costa de Marfil, por su parte es una de las selecciones africanas que habitualmente logra clasificar a estas competencias mundialistas y que sueña con llegar lejos en un grupo en el que Alemania mete la presión por la victoria holgada contra Curazao.

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Los marfileños llegan a este debut con dos victorias contra dos selecciones mundialistas. Superaron a Escocia con un marcador de 0-1 y a Francia gracias a un resultado de 1-2.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE COSTA DE MARFIL VS ECUADOR POR EL MUNDIAL 2026 ESTE DOMINGO 14 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el domingo 14 de junio a partir de las 18:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de Win Sports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO COSTA DE MARFIL VS ECUADOR

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 7:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.