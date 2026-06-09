EN VIVO Ecuador vs Argentina - minuto a minuto y goles - Liga de Naciones Femenina

Llegó la hora definitiva en la Liga de Naciones de la Conmebol con las necesidades de Ecuador y de Argentina que definen todo en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. En este enfrentamiento, ambas selecciones tienen con urgencia que conseguir los tres puntos por realidades distintas.

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Por un lado, está Ecuador que tiene 11 puntos en la zona de repechaje internacional ocupando la cuarta casilla. Paraguay les sigue los pasos al igual que Perú, selecciones que tienen todavía chances de meterse entre la tercera o cuarta posición de la tabla decisiva.

Ecuador también debe esperar si Venezuela cae en su visita con Uruguay, pues, si las ecuatorianas empatan o ganan, ocuparán la tercera posición. Con el simple hecho de ganar los tres puntos, las ecuatorianas no tendrán que estar pendiente de los partidos de Paraguay contra Colombia o de Perú contra Bolivia.

Mientras tanto, la selección de Argentina ocupa la segunda plaza en estos momentos después de la igualdad ante su similar de Perú en la fecha pasada de la Liga de Naciones. Lo que necesitan las argentinas es sumar de a tres y esperar que Colombia no gane su respectivo partido con Paraguay.

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Colombianas y argentinas definen el título de la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol. En estos momentos, Argentina tiene 15 unidades, dos menos que Colombia que ocupa la cima de la tabla de posiciones. Un desenlace en el que ambas selecciones tendrá que estar pendientes de la una y de la otra, dado que todo se jugará en simultáneo.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ECUADOR VS ARGENTINA POR LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL ESTE MARTES 9 DE JUNIO

El partido entre Ecuador vs Argentina que se celebrará en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito arrancará a partir de las 6 de la tarde en horario ecuatoriano, misma hora que en Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ECUADOR VS ARGENTINA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.