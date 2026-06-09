"No llega": descartan primer fichaje para Santa Fe

Independiente Santa Fe vuelve a ser centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano luego de haber terminado su participación en la Liga Betplay tras ser eliminado por el equipo que salió campeón, Junior de Barranquilla, el cual se impuso con autoridad frente a Nacional.

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En esta ocasión el cuadro 'cardenal' se roba el protagonismo por temas de mercado de fichajes, en donde se han venido hablando de un par de salidas de jugadores, pero también de nuevas contrataciones como se pensaba lo iba a hacer Federico Spada, ex director deportivo de Medellín y que se pensaba tomaría el mismo cargo en Santa Fe, hasta que Eduardo Méndez confirmó lo contrario.

Federico Spada no será fichaje de Santa Fe

El equipo comandado por Pablo Repetto tuvo un semestre de apertura cargado de bastantes emociones, tanto positivas como negativas, pero finalmente se pudo reponer sobre las últimas jornadas de la Liga Betplay y la Copa Libertadores, habiendo logrado llegar hasta semifinales del torneo local y quedarse con el cupo a Copa Sudamericana.

Con participación todavía en torneo internacional y en busca de un nuevo título de la liga local, el cuadro bogotano debe empezar a pensar en fortalecer su plantilla, por lo que se estaba pensando que llegaría una importante incorporación administrativa como lo es Federico Spada.

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Spada dejó recientemente su cargo de director deportivo en Independiente Medellín tras una gran reestructuración que se llevó a cabo en el conjunto paisa y empezó a ser ofrecido a Santa Fe.

Sin embargo, Carlos Antonio Vélez en su programa, Palabras Mayores, confirmó que había hablado con el presidente del club, Eduardo Méndez, el cual le dijo que eran ciertos los ofrecimientos, pero que no está interesado en ficharlo, por el momento.

Pablo Repetto responde al futuro de 'Shirra' Mosquera

El momento caliente de la entrevista llegó cuando la conductora le preguntó al técnico por el rendimiento de Shirra Mosquera, ante una posible salida por rendimiento, el técnico fue cauto y no lo mencionó, en su lugar dijo: "Mira, el tema individual desde los jugadores lo he dicho, después de los partidos también creo que siempre lo he manifestado, así, de hablar sobre si un jugador rindió o no rindió, si se le busca equipo, o ¿no? Esos temas son más míos con el jugador y con el club. Después que se puedan decir cosas afuera son cosas de afuera, ¿no? Nosotros siempre lo hemos manejado así, por respeto a los futbolistas".

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Alex Castro saldría de Millonarios para llegar a Santa Fe

el uruguayo deberá estudiar los errores que se cometieron en el transcurso del semestre y empezar a trabajar también en lo que quiere para el clausura, por lo que en sus planes estaría Alex Castro, el extremo que termina contrato con Millonarios y sería una alternativa para la ofensiva, ya que es un viejo conocido de Repetto por Nacional de Uruguay.

"De nombres no quiero hablar, no puedo. Alex Castro es un jugador que quizás se asocia a que pueda legar a Sant Fe porque es un jugador que yo lo llevé a Nacional de Uruguay, es un jugador interesante, muy buen jugador y quizás por ese lado, pero no quiero entrar a detalles".