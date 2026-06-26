EN VIVO Egipto vs Irán | Copa Mundial de la FIFA 2026

Se cierra la tercera fecha de la fase de grupos con la presencia del Grupo G con Bélgica que se mide con Nueva Zelanda con la necesidad de conseguir su primera victoria para clasificar, mientras que los oceánicos persiguen ese mismo objetivo y sumar sus primeros tres puntos en un Mundial.

En simultáneo a ese partido entre belgas y neozelandeses, Egipto tendrá que enfrentar a Irán en un duelo en el que ambas selecciones también quieren sellar la clasificación. Por ahora, los egipcios toman la delantera en el grupo con cuatro unidades, mientras que los iraníes están en la segunda casilla con dos puntos.

Mohamed Salah se estrenó en este Mundial con un golazo en el partido pasado frente a Nueva Zelanda. Egipto vino de atrás en ese partido por el gol de Finn Surman, y en el segundo tiempo los goles de Mohamed Ziko, Salah y Trézéguet fueron determinantes para que los africanos tomen el liderato con cuatro unidades.

Egipto puede sellar la clasificación con el empate llegando a cinco unidades sin importar lo que pase en el duelo entre belgas y neozelandeses. Si ganan frente a Irán y hay un empate entre Bélgica y Nueva Zelanda, mantendrán el liderato. Si suman de a tres y los europeos del grupo superan a los oceánicos habrá que ver diferencia de gol para definir la cima.

Irán, por su parte tiene dos puntos. Para sellar la clasificación, a los iraníes lo que les servirá será sumar tres puntos ante Egipto para poder tomar el liderato. En dado caso, si Bélgica gana, habría empate con cinco puntos y como en el enfrentamiento directo empataron, la cima se definirá por diferencia de goles.

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El empate no les servirá, dado que el cuadro asiático tiene apenas dos puntos y con tres sería muy complicado alcanzar o el segundo puesto que todavía mantienen o bien, sellar el paso por el tercer puesto.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE EGIPTO VS IRÁN POR EL MUNDIAL 2026 ESTE VIERNES 26 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el viernes 26 de junio a partir de las 22:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO EGIPTO VS IRÁN

Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 P.M.

México: 9:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 11:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:00 A.M.