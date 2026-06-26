Edwin Cardona saldría de Nacional: revelan su nuevo equipo en el exterior

Desde hace varios finales de Liga BetPlay, el nombre de Edwin Cardona siempre ha sonado bastante en Atlético Nacional, ya sea para continuar o para salir de la institución con destino a otro club de Colombia o al exterior. Las ofertas de renovación y con otras escuadras no han cesado y el volante podría tomar la decisión de salir.

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Aunque su ingreso en la final ante Junior de Barranquilla fue necesaria y esencial para mejorar y descontar el resultado con su gol, grandes partes de la hinchada están dividida con Edwin Cardona, especialmente por sus dos penales fallados en la Copa Libertadores contra Sao Paulo.

Edwin ya está afianzado en Nacional como uno de los jugadores más talentosos, pero no se descartaría tomar nuevos aires con destino internacional en un jugador que ya ha tenido la experiencia en México y en Argentina en donde tuvo destacadas participaciones. Ante las dudas de su futuro, se abrió una puerta en Perú.

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Mucho se ha hablado de una salida o la estadía del volante ex Selección Colombia de Atlético Nacional. Con 33 años podría dar otro salto al exterior en una liga y un equipo grande como Universitario de Deportes, equipo más veces campeón del rentado peruano con 29 trofeos y que fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1972.

De acuerdo con información de Felipe Sierra y en conjunto con Gustavo Peralta, periodista peruano, Edwin Cardona tiene dos opciones en su futuro. Por un lado, renovar su contrato que finaliza el 30 de junio de 2026, o salir con destino a Universitario de Deportes.

Edwin Cardona cuenta con las dos posibilidades, la de renovar su contrato con la propuesta oficial por parte de Atlético Nacional, o esperar que se consolide la oferta que ya envió Universitario de Deportes por el volante antioqueño. La decisión tiene que llegar en próximos días, dado que a final de mes termina su vínculo.

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Salir a Universitario puede ser una gran oportunidad para Edwin Cardona a sus 33 años. Significa tener todavía mercado internacional en un gigante de la liga peruana. Además, volvería al exterior en donde ya jugó en clubes como Monterrey, Pachuca, Racing de Avellaneda, Boca Juniors, entre otros.

NACIONAL CUENTA CON EDWIN CARDONA

Pese a esa oferta de Universitario, Nacional también quiere contar con el mediocampista antioqueño. Sin importar que habrá un nuevo entrenador en el cuadro medellinense, la oferta para renovar su contrato ya llegó y tendrá que tomar una decisión pronto.

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Llegó Víctor Marulanda a Atlético Nacional como director deportivo y ahora esperan definir a un nuevo entrenador tras la salida de Diego Arias, pero todo parece indicar que quieren seguir contando con Edwin Cardona. Muestra de ello fue la propuesta de renovación.

Aparte del interés del club por mantenerlo en la institución, Edwin Cardona habló en rueda de prensa como si su historia continuara con Nacional tras la final vs Junior, “hay que felicitar al rival porque vino a cuidar su resultado y lo hizo bien. Nosotros nos vamos a levantar y, si Dios quiere, volveremos a competir por los títulos que disputemos el próximo semestre”.