EN VIVO España vs Cabo Verde | Copa Mundial de la FIFA 2026

Llegó la hora para el partido entre España que debutará en la Copa del Mundo con el rótulo de uno de los candidatos a quedarse con el título el 19 de julio cuando se dispute la final. Su primer encuentro será ante Cabo Verde, una de las selecciones que hará su debut en el certamen.

A lo largo de los amistosos previos, España ha preferido no utilizar a grandes jugadores como Lamine Yamal, que venía de una lesión con el FC Barcelona y Luis de la Fuente decidió no ponerlo en riesgo y no lo tuvo en cuenta para estos dos amistosos preparativos.

Lo mismo ocurrió con Marc Cucurella, pues, el lateral izquierdo que jugará esta temporada en el Real Madrid tampoco estuvo en el primer partido de los amistosos y sí figuró en el de Perú que fue el segundo juego disputado para tener regularidad antes del debut.

La preparación de España fue contra Irak en un empate a un tanto con gol de Ferrán Torres y una victoria frente a Perú con un 3-1con goles de Mikel Oyarzabal, Pedri y un gol en contra de Pedro Gallese. El descuento peruano fue por obra de Jairo Vélez.

Por su parte, Cabo Verde está viviendo el sueño mundialista de jugar por primera vez esta competencia. Su debut será nada más ni nada menos que contra una de las favoritas y una campeona como España. Los africanos buscan ser esa espinita en el camino de los españoles.

Además, la preparación de Cabo Verde fue buena enfrentando a una selección que ha ido a mundiales en anteriores ediciones como lo es Serbia. Una victoria holgada de 3-0 con anotaciones de Kevin Pina, Laros Duarte y Gilson Tavares. Luego superaron con ese mismo resultado a Bermudas.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ESPAÑA VS CABO VERDE POR EL MUNDIAL 2026 ESTE LUNES 15 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el lunes 15 de junio a partir de las 11:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN. También podrá ver todo acerca del Mundial por Deportes RCN y Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ESPAÑA VS CABO VERDE

Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 A.M.

México: 10:00 A.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 12:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:00 P.M.