Pablo Ceppelini, exNacional, es pretendido por un equipo de la Liga BetPlay

Pablo Ceppelini podría convertirse en una de las novedades del mercado de fichajes del fútbol colombiano para el segundo semestre de 2026. El experimentado mediocampista uruguayo aparece entre las opciones que analiza Once Caldas para reforzar su plantilla de cara a los retos que tendrá en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

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Según han informado comunicadores cercanos al entorno del conjunto manizaleño, el nombre de Ceppelini ha tomado fuerza en los últimos días debido a la posibilidad de que Luis 'Niche' Sánchez abandone el equipo tras el destacado rendimiento que mostró durante el primer semestre.

La eventual salida de Sánchez obligaría a Once Caldas a buscar alternativas en una zona clave del campo, y allí surge la figura del volante uruguayo, un futbolista con amplia experiencia internacional y recorrido en distintos campeonatos del continente.

Uno de los factores que favorece una posible negociación es que Ceppelini actualmente se encuentra como agente libre. El jugador de 34 años terminó su vínculo con Alianza Lima en diciembre del año anterior y desde entonces no ha definido cuál será el siguiente paso de su carrera profesional.

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Precisamente esa condición contractual convierte al mediocampista en una opción atractiva para varios clubes del continente, pues no sería necesario negociar una transferencia con otra institución para concretar su incorporación.

Además, Ceppelini dejó un recuerdo positivo durante sus pasos por el fútbol colombiano. El uruguayo vistió la camiseta de Atlético Nacional en dos etapas distintas, durante 2019 y posteriormente en 2024, logrando destacarse por su visión de juego, capacidad de asociación y aporte ofensivo.

Trayectoria de Pablo Ceppelini

El nacido en Montevideo también cuenta con una trayectoria importante en el exterior. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de clubes reconocidos como Peñarol, Cagliari, Danubio y Cruz Azul, entre otros equipos de Suramérica e Italia.

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La experiencia acumulada durante más de una década en el profesionalismo es uno de los aspectos que más valoraría Once Caldas, especialmente pensando en un semestre donde el club buscará ser competitivo con el fin de obtener un cupo en torneo internacional.

Por ahora no existe un acuerdo cerrado entre las partes, pero el interés es real y el nombre de Ceppelini sigue sobre la mesa dentro de la planificación deportiva del conjunto blanco para el segundo semestre del año.

Se espera que durante los próximos días las conversaciones avancen y se conozca si el mediocampista uruguayo finalmente regresa al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Once Caldas, equipo que continúa trabajando en la conformación de una nómina competitiva para afrontar los desafíos de 2026-II.