[Video] Nacional anunció oficialmente otra salida de peso tras la destitución del DT

Atlético Nacional continúa adelantando cambios importantes en su estructura deportiva. Este domingo 14 de junio, el club antioqueño anunció oficialmente la salida de Gustavo Fermani, quien se desempeñó como director deportivo durante los últimos dos años.

Lea también Delantero de Nacional estaría próximo a salir rumbo a México o Brasil

La noticia fue confirmada por la institución a través de un comunicado oficial y un video publicado en sus plataformas digitales. En la pieza audiovisual, el conjunto verdolaga agradeció el trabajo realizado por el dirigente argentino con un mensaje contundente: "Gracias por hacer parte de nuestra historia".

El video con el que Nacional despidió a Fermani

La salida de Fermani se produce apenas unos días después de que también se oficializara la desvinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional, en medio de un proceso de reestructuración que vive Atlético Nacional de cara al segundo semestre de 2026.

El club cerró un semestre complejo en materia deportiva. Nacional quedó eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Millonarios y posteriormente perdió la final de la Liga BetPlay ante Junior FC, resultados que aceleraron varias decisiones internas.

Lea también Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este lunes 15 de junio

El comunicado de Nacional sobre la salida de Fermani

En el comunicado, Nacional destacó que Fermani fue "una pieza fundamental del proyecto deportivo de la institución", resaltando el trabajo desarrollado al frente de la Dirección Deportiva durante su permanencia en el club.

Uno de los aspectos que más valoró la institución fue el impulso brindado a las divisiones menores. Según el balance entregado por el equipo, durante la gestión de Fermani 13 jugadores juveniles debutaron en el plantel profesional, fortaleciendo el proceso de formación y promoción de talentos.

Los títulos de Nacional en la era Fermani

Asimismo, Nacional recordó que bajo su liderazgo deportivo el club disputó cinco finales y consiguió cuatro títulos: dos Copas Colombia, una Liga Colombiana y una Superliga, cifras que respaldan parte del trabajo realizado durante este ciclo.

Lea también Diego Arias hizo un balance de su paso por Nacional luego de anunciarse su salida

La institución también destacó la participación del equipo en la Copa Libertadores 2025 y los logros obtenidos en las categorías formativas, especialmente la conquista de la Copa Mitad del Mundo Sub-18 en Ecuador durante 2024.

Dentro del mensaje de despedida, el club aseguró que la gestión de Fermani "contribuyó al fortalecimiento de la estructura deportiva del club y al desarrollo de un proyecto alineado con los objetivos institucionales", reconociendo así el impacto de su trabajo más allá de los resultados del primer equipo.

Por ahora, Atlético Nacional deberá definir quién asumirá las funciones de la dirección deportiva en esta nueva etapa. Mientras tanto, el club cerró su mensaje deseándole éxitos al dirigente argentino y dejando una frase que refleja el tono de la despedida: "Esta siempre será su casa".