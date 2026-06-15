Grupo F del Mundial: resumen y tabla de posiciones - fecha 1

La primera jornada del grupo F de la Copa del Mundo 2026 dejó emociones, goles y una tabla de posiciones que ya empieza a marcar diferencias. Suecia fue la gran ganadora del día al imponerse con autoridad sobre Túnez, mientras que Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los partidos más equilibrados del torneo hasta ahora.

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Resumen de la fecha 1 del grupo F del Mundial 2026

El conjunto sueco cumplió con los pronósticos y derrotó 5-1 a Túnez en Monterrey, resultado que le permitió asumir el liderato de la zona con tres puntos. Los escandinavos fueron ampliamente superiores y mostraron credenciales para pelear por la clasificación a las rondas eliminatorias.

El goleador del compromiso fue Yasin Ayari, autor de dos anotaciones. El mediocampista abrió el marcador a los siete minutos y cerró la goleada en el tramo final del encuentro, aunque no celebró ninguno de sus goles debido a sus raíces familiares tunecinas.

También aportaron al triunfo sueco Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg, mientras que Omar Rekik anotó el único tanto de una selección tunecina que sufrió demasiado en defensa durante gran parte del compromiso.

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Horas antes, en Dallas, Países Bajos y Japón ofrecieron un espectáculo mucho más parejo. Tras un primer tiempo sin goles, las emociones llegaron en la segunda mitad con constantes cambios en el marcador.

Virgil Van Dijk adelantó a la selección neerlandesa al minuto 51, pero apenas seis minutos después apareció Keito Nakamura para igualar las acciones. Más adelante, Crysencio Summerville volvió a poner arriba a la 'Naranja Mecánica' sobre los 64 minutos.

Cuando parecía que los europeos se quedarían con la victoria, Japón encontró premio a su insistencia. Daichi Kamada marcó al minuto 89 y decretó el 2-2 definitivo en uno de los encuentros más entretenidos que ha dejado la fase de grupos hasta el momento.

Con estos resultados, Suecia lidera el grupo F con tres unidades, mientras que Japón y Países Bajos están en la segunda y tercera posición con un punto cada uno. Túnez, tras la goleada sufrida, cierra la clasificación sin sumar.

Tabla de posiciones del grupo F del Mundial - Fecha 1

1. Suecia, 3

2. Japón, 1

3. Países Bajos, 1

4. Túnez, 0

Programación fecha 2 del grupo F - Copa del Mundo 2026

La segunda fecha de esta zona se disputará el próximo sábado 20 de junio. Suecia se enfrentará a Países Bajos en un duelo que podría definir buena parte del liderato del grupo, mientras que Japón buscará acercarse a la clasificación cuando se mida ante Túnez, que está obligado a reaccionar para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda.