EN VIVO Estados Unidos vs Paraguay - Copa Mundial de la FIFA 2026

La espera llegó a su final para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Un mes completo después de las ansias acumuladas de cuatro años tras la victoria de Argentina en Catar, pero que ya terminó con los vibrantes partidos mundialistas.

Todo se abrió en México con dos vibrantes partidos y con una inauguración que desató mucha polémica y comentarios acerca de las presentaciones musicales. Seguramente, Canadá y Estados Unidos tendrán su turno y su espacio para inaugurar sus sedes en los siguientes partidos enfrentando a Bosnia y Herzegovina y Paraguay respectivamente.

A segundo turno, en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, California, Estados Unidos debutará ante su gente que espera una primera alegría. Los norteamericanos enfrentarán a Paraguay en un interesante duelo que dará de qué hablar por ser el primer examen de otra de las anfitrionas.

Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en el primer partido con una inauguración para recibir al cuadro anfitrión. Un duelo que tendrá a dos directores técnicos argentinos con Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro que chocarán en un partidazo.

Los estadounidenses tuvieron una preparación enfrentando a Senegal en una victoria norteamericana por 3-2 y frente a Alemania en una caída de 1-2. Ahora llegará la primera prueba de tres en el Mundial con Paraguay, Australia y Turquía. No saldrán de casa, pues el segundo encuentro será en Seattle, y el último en Los Ángeles.

Por su parte, Paraguay llegó a este Mundial por las Eliminatorias Sudamericanas siendo sextos con 28 unidades y con un gran nivel con la confianza recuperada con Gustavo Alfaro como entrenador. El mensaje que da el argentino frente a sus dirigidos es impresionante y así se lo ha hecho saber Diego Gómez y otros jugadores.

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Paraguay viene de prepararse antes del Mundial con una goleada frente a Nicaragua con un resultado de 4-0. Con ese resultado llegarán al primer encuentro frente a Estados Unidos.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ESTADOS UNIDOS VS PARAGUAY ESTE VIERNES 12 DE JUNIO

El partido entre Estados Unidos vs Paraguay que se celebrará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California arrancará a partir de las 8 de la noche en horario de Colombia. El juego se podrá ver por el Canal RCN y la app del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ESTADOS UNIDOS VS PARAGUAY

Colombia, Ecuador y Perú: 8:00 P.M.

México: 7:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 P.M.