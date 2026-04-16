EN VIVO Europa League: Nottingham Forest vs Porto – minuto a minuto y goles – cuartos de final

Las competencias europeas están llegando poco a poco a fases definitivas con vibrantes duelos de la UEFA Europa League en los cuartos de final para sellar el paso a las semifinales. Con varios partidos que están en juego, Nottingham Forest tendrá que respetar la casa contra el FC Porto en un duelo parejo.

El primer duelo de los cuartos de final, Porto enfrentó en condición de local al Nottingham Forest en un apretado encuentro. Los ‘Dragones’ empataron a un tanto frente a los ingleses. Rápidamente, los lusos pegaron primero respetando la casa gracias a William Gomes sobre los 11 minutos, pero, solo pasaron 120 segundos para la igualdad con un gol en contra de Martim Fernandes.

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Nottingham Forest encara este partido en condición de local con la necesidad de encaminar la serie que en estos momentos está muy igualada por ese empate a uno. En los octavos de final, superaron al Midtjylland en el partido de vuelta con un resultado de 1-2 para llevar todo a los lanzamientos desde el punto penal. Que ganaron 0-3.

Por su parte, el Porto tiene que sacar el resultado en condición de visitante después de ese empate a un tanto en casa por los cuartos de final. En los octavos, el cuadro portugués enfrentó al Stuttgart dejando afuera a los alemanes con un resultado de 4-1 en el global.

Vale la pena acotar que, quien gane en esta fase de cuartos de final tendrá que verse las caras entre el ganador de la serie entre Aston Villa vs Bologna que, en estos momentos, los ingleses mantienen la ventaja con un 3-1.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER NOTTINGHAM FOREST VS PORTO EN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA UEFA EUROPA LEAGUE ESTE JUEVES 16 DE ABRIL

El partido entre Nottingham Forest vs Porto que se disputará este jueves 16 de abril en el Estadio City Ground de Inglaterra se disputará a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE NOTTINGHAM FOREST VS PORTO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.