EN VIVO Haití vs Escocia | Copa Mundial de la FIFA 2026

La cita orbital se toma los fines de semana de junio con un vibrante partido en el que Haití sueña con conseguir sus primeros puntos en un Mundial. Los haitianos regresan a este evento después de 52 años de sequía. En 1974 enfrentaron a Italia, Polonia y a Argentina en la fase de grupos.

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Haití tiene la ambición de sumar de a tres en el evento deportivo más importante del mundo y ambas selecciones jugarán con la presión de conocer el resultado de Brasil vs Marruecos que abren el telón del Grupo C a primera hora. Haitianos y escoceses se miden en un vibrante duelo para ir encaminando una clasificación, dado que para esta edición clasifican ocho mejores terceros.

Esto toma importancia, pues, ganar tan solo un partido podría ser determinante para ese interés de clasificar como uno de los mejores ocho terceros. Escocia, por su parte no iba a un Mundial desde Francia 1998 como el último certamen al que atendió.

Sin embargo, cuentan con más experiencia, pues afrontarán la novena participación en una Copa del Mundo con la necesidad de sellar la clasificación para los dieciseisavos de final. En las anteriores ocho presentaciones de los escoceses, nunca han podido pasar de la ronda de fase de grupos.

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Escocia cuenta con jugadores de mucha trayectoria y de veteranía como Andy Robertson, Che Adams, John McGinn, entre otros jugadores que cuentan con experiencia en sus respectivos clubes. Un partido en el que quien gane podría empezar a encaminar una clasificación histórica.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE HAITÍ VS ESCOCIA ESTE SÁBADO 13 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el sábado 13 de junio a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN, Deportes RCN y Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO HAITÍ VS ESCOCIA

Colombia, Ecuador y Perú: 8:00 P.M.

México: 7:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 9:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 P.M.