Problemas en América de Cali con la posible salida de su presidenta

Se encienden las alarmas en América de Cali con respecto a la reestructuración interna que se estaría llevando a cabo y en donde justamente está involucrada Marcela Gómez, presidenta del club.

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La hija del máximo accionista, Tulio Gómez, auspicia como presidenta de la institución 'escarlata', pero todo parece indicar que llegaría a su fin la historia con el club y que ya se estaría buscando a alguien más que asuma el cargo.

Marcela Gómez dejaría de ser presidenta de América

El conjunto americano auspició un semestre de apertura para el olvido, ya que vivió dos eliminaciones bastante duras que terminaron decepcionando a los hinchas, quienes en varias ocasiones expresaron sus disgustos ante las directivas de la institución.

América se quedó con las manos vacías a nivel internacional, despidiéndose de la Copa Sudamericana, y en la Liga Betplay, ya que quedó eliminado por Santa Fe en los cuartos de final.

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Frente a esto se comenzó a hablar sobre una posible salida de David González, pero por el momento no se ha concretado nada.

Esta misma situación estaría ocurriendo con la presidenta del club, Marcela Gómez, quien dejaría su cargo en los próximos días tras los malos resultados y ya se estaría buscando su respectivo reemplazo.

David González no tiene cierto su futuro en América

Tras el empate a cero goles en el Pascual Guerrero en la última fecha de la Copa Sudamericana, David González salió a dar la cara ante los medios de comunicación, hablando sobre las falencias que hubo a lo largo de los 90 minutos y que a raíz de ello hablaría con las directivas del club para tomar una decisión con respecto a su futuro.

"Hay que sentarnos con las directivas, escuchar qué piensan ellos y también expresar lo que pienso yo. el nombre de este equipo hay que mantenerlo muy en alto y esta vez no lo hicimos y estas ultimas semanas no lo hicimos y eso duelo, el hincha tiene que estar demasiado dolido. A pesar de lo que dimos, hay cosas que no funcionan y hay que mirar para adelante y seguir".

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Luis Quiñones regresa al FPC para jugar con América

Mientras tanto también se trabaja en los cambios de la plantilla y ha sonado el nombre de Jean Fernandes, Dylan Borrero y Tilman Palacios, pero también se dio una sorpresa al confirmar que ya habría un preacuerdo con Luis Quiñones.

Tras 10 años en el fútbol mexicano, el experimentado delantero salió como agente libre de Tigres y América de Cali se "puso las pilas" para empezar a negociar con él, habiendo llegado a un preacuerdo para firmar por un año.