EN VIVO Houston Dynamo vs América de Cali | Partido amistoso

Sigue la preparación para los equipos colombianos que buscan llegar con regularidad a la competencia local. La Liga BetPlay 2026-II está a la vuelta de la esquina, y América de Cali tendrá que visitar a Internacional de Bogotá en el primer partido del torneo en el Estadio El Campín.

Antes de ese choque, América de Cali continúa con la gira internacional que tuvo a México como sede en las primeras dos salidas. Los dirigidos por David González enfrentaron a Santos Laguna con un único tanto por parte de Jhon Murillo sobre los minutos de agregado, y, posteriormente, por la mínima diferencia superaron a Pumas UNAM en el Estadio Universitario.

Yeison Guzmán marcó el gol de la victoria en Ciudad de México, en un encuentro que sirvió para ver a Yani Quintero, uno de los nuevos fichajes del América como titular, y la continuidad de Luis Quiñones que se afianza como titular en los dos partidos disputados.

El siguiente reto de los vallecaucanos será contra el Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium. En el cuadro estadounidense, Nelson Quiñones, delantero colombiano forma parte de la institución de la MLS.

Para el Houston Dynamo, este encuentro también servirá para la preparación de cara al regreso de la MLS cuando enfrenten el miércoles 22 de julio al DC United en busca de sellar la clasificación para las fases finales de la Conferencia Oeste. Por ahora, el equipo texano está en la séptima casilla con 22 puntos en zona de Eliminatorias directas.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER HOUSTON DYNAMO VS AMÉRICA DE CALI | PARTIDO AMISTOSO MIÉRCOLES 15 DE JULIO

Este partido amistoso entre Houston Dynamo y América de Cali se jugará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Un vibrante encuentro que tendrá transmisión de Win Sports+ a partir de las 7:30 de la noche.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO HOUSTON DYNAMO VS AMÉRICA DE CALI

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.