EN VIVO Inglaterra vs Costa Rica - minuto a minuto y goles - Amistoso premundial

Los partidos de preparación para el Mundial siguen dando de qué hablar con importantes resultados de selecciones. De esa manera llegan con más regularidad para afrontar los retos que tendrán en el certamen orbital. Uno de ellos es nada más ni nada menos que Inglaterra que viene de sumar una victoria ante Nueva Zelanda por la mínima diferencia.

Para los ingleses liderados por Harry Kane que se perfila como uno de los goleadores de esta cita orbital, el cuadro británico espera llegar lejos en el certamen mundialista. Antes de debutar en la copa orbital, Thomas Tuchel y sus dirigidos asumirán el último amistoso frente a Costa Rica.

La siguiente parada será en el Inter&Co Stadium de Orlando contra Costa Rica. Inglaterra siempre tiene esa ambición de cortar una mala racha sin poder ganar la Copa del Mundo. No lo hacen desde la primera y única hasta ahora en 1966 como anfitriones.

En busca de emular lo hecho hace sesenta años, Inglaterra debutará en la cita orbital con Croacia en el At&T Stadium de Arlington, luego enfrentará a Ghana en el Gillette Stadium de Boston y finalizarán contra Panamá en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

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Por su parte, Costa Rica no logró sellar la clasificación para el Mundial y solo está jugando estos partidos para sumar regularidad probándose con la nueva dirección técnica de Fernando Batista. Este será el segundo partido amistoso que tendrán después de enfrentar a Colombia el lunes 1 de junio en una derrota de 3-1 en Bogotá.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE INGLATERRA VS COSTA RICA EN AMISTOSO PREMUNDIAL ESTE MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

El partido entre Inglaterra vs Costa Rica que se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida iniciará a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. Este encuentro se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO INGLATERRA VS COSTA RICA

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.