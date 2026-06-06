Este sábado 6 de junio, la selección de Inglaterra se enfrentó con su similar de Nueva Zelanda por un partido amistoso. El compromiso se llevó a cabo en territorio estadounidense.

Los equipos se preparan para el Mundial

Este partido sirvió como preparación para ambos equipos para lo que va a ser el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El lateral derecho Tim Payne, la gran sensación de la máxima fiesta del deporte rey, fue titular en Nueva Zelanda y en un momento del encuentro realizó una jugada que le da la vuelta al mundo.

La acción del jugador

Al minuto 18, de una gran manera, bajó la pelota sobre la banda derecha. De manera inmediata, entregó la esférica, pero sus compañeros la perdieron y quedaron descolocados en zona defensiva.

Los jugadores de la selección de Inglaterra emprendieron de manera rápida el contra ataque. Por esta razón, Tim Payne, también de una manera veloz, tuvo que regresar para salvar a su equipo.

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Payne ya es una figura mundial

Y justo antes de que un hombre de Inglaterra rematara para marcar, Payne se interpuso en el camino. Fue un gran desplazamiento el del lateral derecho que supera los 30 años y que interesa a Deportivo Riestra de Argentina.



“Deportivo Riestra analiza la posibilidad de sumar a Tim Payne, el defensor de la selección de Nueva Zelanda que en los últimos días se transformó en un fenómeno de las redes sociales. La idea existe dentro del club, aunque por el momento el principal obstáculo pasa por lograr un contacto directo con el futbolista y avanzar en una negociación concreta”, dice TyC Sports.

