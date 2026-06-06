Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

VIDEO: Tim Payne es noticia; hizo magistral jugada vs. Inglaterra y le da la vuelta al mundo

Muchas personas han comentado el video del jugador de Nueva Zelanda.
Carlos Cañas
Video de Tim Payne.
Video de Tim Payne. // AFP

Este sábado 6 de junio, la selección de Inglaterra se enfrentó con su similar de Nueva Zelanda por un partido amistoso. El compromiso se llevó a cabo en territorio estadounidense.

Tim Payne, la revelación del Mundial que jugó en Colombia: el torneo que disputó en Cali

Lea también

Tim Payne, la revelación del Mundial que jugó en Colombia: el torneo que disputó en Cali

Los equipos se preparan para el Mundial

Este partido sirvió como preparación para ambos equipos para lo que va a ser el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El lateral derecho Tim Payne, la gran sensación de la máxima fiesta del deporte rey, fue titular en Nueva Zelanda y en un momento del encuentro realizó una jugada que le da la vuelta al mundo.

El encuentro esperado: Tim Payne conoció a influencer que le ‘cambió la vida’

Lea también

El encuentro esperado: Tim Payne conoció a influencer que le ‘cambió la vida’

La acción del jugador

Al minuto 18, de una gran manera, bajó la pelota sobre la banda derecha. De manera inmediata, entregó la esférica, pero sus compañeros la perdieron y quedaron descolocados en zona defensiva.

Los jugadores de la selección de Inglaterra emprendieron de manera rápida el contra ataque. Por esta razón, Tim Payne, también de una manera veloz, tuvo que regresar para salvar a su equipo.

Reconocido club argentino quiere fichar a Tim Payne, la sensación del Mundial 2026

Lea también

Reconocido club argentino quiere fichar a Tim Payne, la sensación del Mundial 2026

Payne ya es una figura mundial

Y justo antes de que un hombre de Inglaterra rematara para marcar, Payne se interpuso en el camino. Fue un gran desplazamiento el del lateral derecho que supera los 30 años y que interesa a Deportivo Riestra de Argentina.

Deportivo Riestra analiza la posibilidad de sumar a Tim Payne, el defensor de la selección de Nueva Zelanda que en los últimos días se transformó en un fenómeno de las redes sociales. La idea existe dentro del club, aunque por el momento el principal obstáculo pasa por lograr un contacto directo con el futbolista y avanzar en una negociación concreta”, dice TyC Sports.

En esta nota

Mundial 2026 Nueva Zelanda Selección de Inglaterra Copa Mundial de la FIFA