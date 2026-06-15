EN VIVO Irán vs Nueva Zelanda | Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa ofreciendo duelos atractivos en la fase de grupos y uno de los encuentros que genera expectativa es el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda. Ambas selecciones llegan a este compromiso conscientes de la importancia de sumar puntos en una instancia en la lucha por hacer historia y avanzar a la siguiente ronda.

El partido podría influir de manera importante en el desarrollo del grupo. Una victoria otorgaría tranquilidad y permitiría afrontar los siguientes compromisos con mayor margen de maniobra, tomando en cuenta también que hay otras dos selecciones fuertes como lo son Bélgica y Egipto.

Irán vs Nueva Zelanda: cómo VER EN VIVO HOY 15 de junio el Mundial

El enfrentamiento adquiere una importancia especial debido a que los puntos en juego podrían ser determinantes para la clasificación a la siguiente ronda. Con España considerada una de las favoritas del grupo y Cabo Verde mostrando capacidad para competir, cualquier resultado puede modificar significativamente la tabla de posiciones.

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Este encuentro se disputará el lunes 15 de junio a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

Fixture de Irán en el Mundial

16 de junio de 2026

Irán vs. Nueva Zelanda

Los Angeles Stadium, Los Ángeles (Estados Unidos)

21 de junio de 2026

Bélgica vs. Irán

Los Ángeles (Estados Unidos)

26 de junio de 2026

Egipto vs. Irán

Vancouver (Canadá)

Fixture de Nueva Zelanda en el Mundial

15 de junio de 2026

Irán vs. Nueva Zelanda

Los Ángeles, Estados Unidos

21 de junio de 2026

Nueva Zelanda vs. Egipto

BC Place, Vancouver, Canadá

26 de junio de 2026

Nueva Zelanda vs. Bélgica

BC Place, Vancouver, Canadá