EN VIVO Jordania vs Argentina | Copa del Mundo de 2026

Llegó la última fecha de la Copa del mundo para el Grupo I con vibrantes partidos para decidir la suerte de la zona. Por un lado, Argentina se mide con Jordania y en simultáneo, se estarán enfrentando Austria contra Argelia. Los argentinos ya están clasificados y serán líderes pase lo que pase.

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Jordania quiere despedirse con una victoria histórica en su primera Copa del mundo, algo que no ha podido ser posible en las primeras salidas frente a Austria y luego con Argelia. De hecho, en la segunda fecha estaban superando a los argelinos, pero cayeron en ese partido.

La victoria de Jordania no cambiaría nada en el grupo, pues, por desempate por enfrentamiento directo, Argentina ya quedó líder y nada podría cambiar esa situación, dado que superó a Austria y Argelia en las anteriores jornadas. Mientras tanto, la selección asiática ya no puede clasificar por las derrotas ante esos dos rivales mencionados.

Lionel Scaloni se puede dar el lujo en este enfrentamiento de jugar con una nómina alterna, dado que la clasificación ya está definida, al igual que el liderato. En rueda de prensa, el entrenador argentino dejó claro que Lionel Andrés Messi va de suplente e ingresará dependiendo del trámite del partido si lo necesita la ‘Albiceleste’.

Argentina quiere llegar descansado para los dieciseisavos de final en donde enfrentarán a la sorpresiva Cabo Verde que logró clasificar como segundo del Grupo H. Los ojos estarán puestos en el reemplazo de Lionel Messi y las alternativas que puede haber en el onceno para conseguir el puntaje perfecto.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE JORDANIA VS ARGENTINA POR EL MUNDIAL 2026 ESTE SÁBADO 27 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el sábado 27 de junio a partir de las 21:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de Win Sports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO JORDANIA VS ARGENTINA

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 P.M.

México: 8:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 10:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 P.M.