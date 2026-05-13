EN VIVO: Lazio vs Inter - Coppa Italia, final - minuto a minuto y goles

Las diferentes competencias de Europa están llegando a su final y el balompié italiano ya se definió con el título de la Serie A y un nuevo Scudetto para el Inter de Milan que se quedó con ese premio sacando muchas distancias frente al Napoli y con el Milan que los siguió durante toda la competencia.

Lea también Santa Fe confirmó el estadio en el que jugará la semifinal de la Liga Betplay

Ahora solo queda por definir nada más ni nada menos que la Coppa Italia con el protagonismo del Inter de Milan que quiere ganarse todos los trofeos a nivel local. En esta final, los milaneses tendrán que verse las caras contra la Lazio que ha tenido una campaña muy irregular en el rentado italiano en la novena casilla de la Serie A y sin posibilidades de clasificar a copas europeas.

En las semifinales de la Coppa Italia, ambas escuadras tuvieron partidos muy parejos. Inter tuvo que medirse con el Como en un empate sin goles en condición de visitante y en Milan, remontaron la serie cuando perdían 0-2. Hakan Calhanoglu en dos ocasiones y Petar Sucic configuraron la remontada con un 3-2 definitivo.

Por su parte, la Lazio tuvo que verse las caras con Atalanta. En Roma, los blanquicelestes empataron a dos tantos, mientras que, en Bérgamo, la paridad continuó a un gol. En los lanzamientos desde el punto penal, los romanos se quedaron con la clasificación con un 1-2.

Lea también Millonarios va por el fichaje de uno de los goleadores de la Liga Betplay

La serie demostró la mala suerte de la Lazio en los lanzamientos desde el punto penal y puede ser un factor determinante en esta final entre el campeón de la Serie A y los romanos. La ventaja será para los blanquicelestes por definir en el Estadio Olímpico de Roma.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE LAZIO VS INTER POR LA COPPA ITALIA ESTE MIÉRCOLES 13 DE MAYO

El partido entre la Lazio y el Inter de Milan por la final de la Coppa Italia este miércoles 13 de mayo que se jugará en el Estadio Olímpico de Roma arrancará a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia y se podrá ver por Win Sports+ y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO LAZIO VS INTER DE MILAN

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Lea también Tabla de goleadores de la Liga BetPlay luego del triplete de Rodallega en Santa Fe - América

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.