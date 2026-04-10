EN VIVO Liga de Naciones Femenina: Paraguay Vs Ecuador - minuto a minuto y goles

Por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, la selección de Paraguay se va a ver las caras con su similar de Ecuador.



El compromiso se va a llevar a cabo en el conocido estadio Defensores del Chaco, el cual se espera cuente con una buena presencia de hinchas. Los fanáticos guaraníes suelen acompañar mucho a sus selecciones.

Dato ecuatoriano

"Ecuador es uno de los tres equipos que logró anotar por vía de un ataque directo en lo que se lleva disputado de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, junto a Perú y Argentina (todos con un gol convertido)", dice la Conmebol sobre la tri.



"Paraguay está invicta ante Ecuador, contando desde 2019, enfrentándose en siete oportunidades con cinco triunfos de La Albirroja y dos empates en ese lapso", añadió, por su lado, sobre el combinado guaraní.

Un duelo cerrado

Se espera un compromiso apretado e intenso de inicio a fin. En el papel, la selección de Paraguay es favorita para ganar ante su gente y llevarse el triunfo, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.



El encuentro comenzará a las 6:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports y Win Sports +. Todos los detalles del encuentro también se podrán encontrar por medio de Deportes RCN Online.

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¿Ecuador o Paraguay?

"Liceth Suárez (Ecuador) es la arquera con más atajadas en la actual CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, con 14. Además, acumuló 1.8 de goles prevenidos, la mayor cifra entre todas las porteras de la competición", también dice la confederación antes del juego.



"Lice Chamorro es la líder en Paraguay en la actual CONMEBOL Liga de Naciones Femenina en participaciones en secuencias que finalizaron en remate, con un total de 16, superando por al menos siete a cualquiera de sus compañeras (la siguen Claudia Martínez y Camila Arrieta con nueve)", sentenció.