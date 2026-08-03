EN VIVO Liga de Quito vs Delfín | Liga Ecuabet 2026

Siguen las emociones de la Fecha 23 de la Liga Ecuabet con el último partido de esta jornada entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Delfín. Un partido de realidades distintas entre un equipo que está luchando por las primeras posiciones, y otro que está en zona de descenso.

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A Liga de Quito le ha pesado un poco la exigencia que han tenido en la primera parte del año, dado que han disputado los certámenes locales y, además, una Copa Libertadores en la que afrontarán los octavos de final de dicha competencia contra Mirassol, club con el que también estuvo en la fase de grupos.

En 22 partidos disputados, Liga de Quito es sexto en la Liga Ecuabet con 32 unidades producto de nueve victorias, cinco empates y ocho derrotas. En la casilla en la que está todavía pelea por encarar la Fase Final I. El panorama de Delfín es completamente distinto.

Por su parte, el Delfín no la pasa para nada bien en el torneo. De los 22 partidos que ha disputado hasta la fecha, acumulan seis victorias, cinco empates y 11 derrotas para un saldo de 23 unidades. Están a nueve puntos del selecto grupo de equipos que afrontarán la Fase Final I como Liga de Quito que mantiene ese último puesto para disputar esa instancia.

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Delfín es penúltimo en la tabla de posiciones y está en las posiciones de la ronda del descenso. Necesitarán sumar cinco unidades para igualar con Mushuc Runa que está en la décima casilla de clubes que jugarán la Fase Final II. Un duelo de realidades distintas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito para cerrar la fecha 23.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LIGA DE QUITO VS DELFÍN POR LA LIGA ECUABET ESTE LUNES 3 DE AGOSTO

El partido entre Liga de Quito vs Delfín en el Estadio Rodrigo Paz Delgado arrancará a partir de las 7 de la noche en horario de Colombia y de Ecuador. Además, podrá ver el juego por la señal de Teleamazonas y en Zapping Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO LIGA DE QUITO VS DELFÍN

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.