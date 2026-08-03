Liga Femenina BetPlay: un último cupo para tres equipos que pelean por clasificar

La Liga Femenina BetPlay 2026 sigue dando de qué hablar en la fase todos contra todos y ya hay siete equipos clasificados para afrontar los cuadrangulares semifinales y buscar el título. Deportivo Cali tomó el liderato tras superar a Atlético Nacional y siguen con las ilusiones latentes para ser tricampeona.

A falta de dos partidos por disputar de la Fecha 15, ya solo queda un cupo por definir de cara a definir las clasificadas para los cuadrangulares semifinales. Deportivo Cali, Atlético Nacional, América, Millonarios, Internacional de Bogotá, Santa Fe e Internacional de Palmira ya están en la siguiente ronda.

Por ahora, Medellín se mantiene en la octava casilla, pero las ‘Poderosas’ están al límite de perder ese privilegio de estar en zona de clasificación. Dos clubes aprietan desde atrás para sacar a las antioqueñas. Una fecha definitiva que decidirá toda la fase todos contra todos.

LOS TRES CLUBES QUE PELEAN POR EL ÚLTIMO CUPO

Queda solamente la fecha 16 para definir todo en el campeonato y será una jornada clave para que se defina el último cupo para afrontar los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay. Se trata nada más ni nada menos que de una pelea entre tres escuadras y con tan solo un cupo disponible.

Por ahora, el Deportivo Independiente Medellín está en la parte de clasificación al ocupar la octava casilla con 19 unidades y con una diferencia positiva de +2. No obstante, queda un poco corto frente al noveno que es nada más ni nada menos que Orsomarso con la misma cantidad de puntos.

Orsomarso suma 19 puntos, mismos que el Medellín, pero el detalle pasa por la diferencia de gol que tienen de +1, uno menos que las antioqueñas. Estas dos escuadras cuentan con más ventajas para pelear por la clasificación que, hasta ahora, pertenece a las ‘Poderosas’.

Aunque parece que la pelea será solo entre Medellín y Orsomarso, Fortaleza suma 16 puntos y podría llegar a la misma línea de las medellinenses y de ‘Orso’. La cosa es que las ‘Atezadas’ tienen una diferencia de gol de –9. Necesitarán golear a Santa Fe en la última fecha y que Orsomarso ni Medellín sumen.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA FEMENINA BETPLAY

1. Deportivo Cali | 38 puntos | +25 DG

2. Atlético Nacional | 35 puntos | +21 DG

3. América de Cali | 32 puntos | +18 DG

4. Millonarios | 29 puntos | +21 DG

5. Internacional de Bogotá | 26 puntos | +6 DG

6. Santa Fe | 25 puntos | +13 DG

7. Internacional de Palmira | 23 puntos | -3 DG

8. Medellín | 19 puntos | +2 DG

9. Orsomarso | 19 puntos | +1 DG

10. Fortaleza | 16 puntos | -9 DG

11. Llaneros | 13 puntos | -18 DG

12. Junior | 12 puntos | -10 DG

13. Atlético Bucaramanga | 11 puntos | -21 DG

14. Real Santander | 10 puntos | -16 DG

15. Once Caldas | 8 puntos | -17 DG

16. Deportivo Pasto | 7 puntos | -13 DG

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 16 DE LA LIGA FEMENINA BETPLAY

Por ahora no se sabe nada acerca de los detalles de fechas ni horarios de la jornada 16 de la Liga Femenina BetPlay. Habrá que esperar lo que pase en estos dos partidos que faltan de la fecha 15 entre Junior vs Bucaramanga y el clásico Millonarios vs Santa Fe. Así se jugarán los últimos partidos del rentado colombiano.

Lea también Programación de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Llaneros vs Atlético Nacional | Estadio La Esperanza

Internacional de Bogotá vs Real Santander | Estadio Metropolitano de Techo

Medellín vs América de Cali | Estadio Atanasio Girardot

Santa Fe vs Fortaleza | Estadio Nemesio Camacho El Campín

Inter de Palmira vs Junior | Estadio Francisco Rivera Escobar

Deportivo Cali vs Millonarios | Estadio Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga vs Once Caldas | Estadio Américo Montanini

Orsomarso vs Deportivo Pasto | Estadio Municipal Raúl Miranda