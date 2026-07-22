Preocupante reporte médico de Medellín con dos de sus figuras

El equipo comandado por Luis Amaranto Perea vuelve a dar de qué hablar a poco de que regrese a la acción deportivamente y del esperado debut del estratega, pero en esta ocasión lo hace con una noticia que no es tan grata para el cuerpo técnico y los aficionados.

Independiente Medellín disputará su primer partido con Perea en el banquillo de manera internacional, jugando frente a Vasco da Gama por un cupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero lamentablemente lo hará con las ausencias de Frank Fabra y Alexis Serna por lesión.

Medellín pierde dos figuras por lesión

El 'poderoso de la montaña' ha venido realizando una pretemporada llena de bastante trabajo, no solo en cuanto a lo deportivo con la nueva idea de juego que pueda llegar a implantar Perea, sino también por la cantidad de jugadores que salieron y que llegaron.

Medellín hizo una amplia reestructuración de la plantilla, pero en el camino también decidió mantener a importantes jugadores que funcionan como base del club, tal como es el caso de Alexis Serna y de Frank Fabra, quien fue renovado.

Lamentablemente, aunque se conoce la importancia de contar con estos deportistas en el terreno de juego, para el anhelado debut de Perea en la Copa Sudamericana esto no será posible, ya que ambos jugadores llegan con lesiones, tal como dio a conocer el cuerpo médico del equipo, y tomarían de un tiempo considerable, por lo que también podría estar en riesgo su participación en el arranque de la Liga Betplay y la Copa Betplay.

Frank Fabra : Presentó una lesión muscular del bíceps femoral, su incapacidad dependerá de su evolución clínica.

: Presentó una lesión muscular del bíceps femoral, su incapacidad dependerá de su evolución clínica. Alexis Serna: Presenta una entesopatía de los aductores, se inicia manejo conservador, pendiente de evolución.

¿Cuándo juega Medellín vs Vasco da Gama en Copa Sudamericana?

El partido de ida de los playoff de la Copa Sudamericana se disputará en el Estadio Atanasio Girardot el miércoles 22 de julio sobre las 17:00 hora Colombia.

Mientras que el compromiso de vuelta está pactado para el miércoles 29 de este mismo mes, sobre las 17:00 hora Colombia, en el Estadio São Januário, casa del equipo en donde militan figuras como Carlos Gómez y Marino Hinestroza, quien ya conoce lo que es marcarle gol a Medellín.

Lea también Antes de ser anunciado, Steven Barreiro sorprendió a los hinchas de Millonarios

Refuerzos de Medellín

Alfonso Simarra se convierte en el quinto refuerzo de Deportivo Independiente Medellín para el segundo semestre de 2026.

El cuadro antioqueño, además de su nuevo director técnico Luis Amaranto Perea, ya había anunciado a Juan José Córdoba, Agustín Martegani, Carlos Lucumí y Joaquín Varela.