EN VIVO Millonarios vs Santa Fe | Liga Femenina BetPlay | Fecha 15

La fase del todos contra todos empieza a llegar al final con una fecha ideal de clásico bogotano. Santa Fe y Millonarios igualaron en la novena fecha sin goles y ahora, en la penúltima jornada se vuelven a ver las caras con la localía del cuadro ‘Embajador’ que espera sumar una victoria para seguir escalando casillas.

Antes de este enfrentamiento entre capitalinas, Millonarios afronta este reto en la cuarta casilla con 29 unidades. Las dirigidas por Angie Vega tienen la posibilidad de sumar de a tres y si sacan ese triunfo contra su rival, Santa Fe, el club albiazul tomará la tercera posición desbancando a América que tiene menor diferencia de gol.

Por su parte, Independiente Santa Fe está en la sexta casilla y sumar de a tres les permitiría ascender a la quinta posición desbancando a Internacional de Bogotá que tiene un punto más que las cardenales en esta penúltima jornada de la Liga Femenina BetPlay.

Millonarios cuenta con la goleadora del torneo por las nueve anotaciones de Kelly Restrepo, mientras que la máxima artillera de Santa Fe no podrá jugar, dado que Mariana Zamorano con ocho goles fue convocada por Ángelo Marsiglia en estas quince jornadas que se han disputado.

Vale la pena acotar que, por los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tanto Millonarios como Santa Fe pierden algunas jugadoras que fueron convocadas a las justas deportivas. Las albiazules no podrán contar con María Fernanda Viáfara, mientras que las cardenales pierden más fichas. Juana Ortegón, Mariana Zamorano y Daniela Garavito.

Lea también La ventaja que tendría Santa Fe vs River Plate en Copa Sudamericana

Millonarios y Santa Fe se han visto las caras en 16 ocasiones y el historial favorece más para las albirrojas con ocho victorias, tres derrotas cardenales y cinco empates. Las dirigidas por Omar Ramírez han marcado 22 tantos en el historial, mientras que las embajadoras 11.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS VS SANTA FE LIGA FEMENINA BETPLAY ESTE MARTES 4 DE AGOSTO

El partido entre Millonarios vs Santa Fe por la Liga Femenina BetPlay 2026 arrancará a partir de las 5:20 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MILLONARIOS VS SANTA FE

Colombia, Ecuador y Perú: 5:20 P.M.

México: 4:20 P.M.

Lea también Liga Femenina BetPlay: un último cupo para tres equipos que pelean por clasificar

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:20 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:20 P.M.