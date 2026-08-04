La ventaja que tendría Santa Fe vs River Plate en Copa Sudamericana

Sin duda alguna, River Plate será un hueso duro de roer para Independiente Santa Fe que espera pasar de ronda a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los cardenales ya saben lo que es ganar esta competencia hace 11 años y pretenden emular lo hecho en ese 2015.

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El primer sorbo de los octavos de final de la Copa Sudamericana serán en el Estadio El Campín de Bogotá el próximo miércoles 12 de agosto con un vibrante duelo en el que los bogotanos tendrán que aprovechar la localía para sacar un buen resultado de cara a la vuelta.

Ese partido definitivo que decidirá todo con el clasificado para los cuartos de final será el siguiente miércoles 19 de agosto en el Estadio Más Monumental de Núñez. Será una caldera típica del fútbol argentino con todo el público a la expectativa de una victoria de los riverplatenses. Un duelo que será difícil de lidiar por ese tema de la hinchada que copará todo el recinto deportivo.

No obstante, en medio de esa preparación para los dos partidos, Independiente Santa Fe cuenta con una inesperada ventaja que le podría dar la mano. Las dudas se pueden apoderar de River Plate y ahí puede estar el factor clave para una victoria cardenal.

LA VENTAJA QUE PODRÍA AYUDAR A SANTA FE EN LA SERIE CONTRA RIVER PLATE

Aunque Santa Fe no arrancó de la mejor forma el segundo semestre con una derrota ante Águilas Doradas y un empate a dos goles contra Once Caldas en el estreno liguero en Bogotá y con un flojo rendimiento, la Copa Sudamericana ha demostrado ser esa competencia en la que los dirigidos por Pablo Repetto han sacado esa casta internacional.

Contra Caracas ganaron 2-0 en Bogotá y 0-3 en Barquisimeto sin sufrir mucho en cada uno de los juegos. Ante River Plate será una prueba mayor, pero la realidad es que los riverplatenses, desde que perdieron la final contra Belgrano se han sumergido en una crisis de resultados infortunados.

Eduardo ‘Chacho’ Coudet pierde confianza antes de ese duelo de la Copa Sudamericana por los octavos de final y los hinchas piden con urgencia un entrenador nuevo para afrontar esta serie internacional. El equipo ‘Millonario’ perdió la final contra Belgrano y después de ese encuentro, solo ganó uno de cinco partidos y perdió cuatro de ellos.

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River Plate quedó eliminado de la Copa de Argentina por la derrota contra Aldosivi, luego perdió con Barracas Central, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Rosario Central. Además, lleva tres partidos sin tres partidos sin anotar demostrando una preocupación enorme en cuanto a la pegada y a la zona delantera sin un goleador.

Bajo ese panorama, Santa Fe tiene la oportunidad de aumentar la crisis de River Plate con esa serie de la Copa Sudamericana. Los riverplatenses parece que no tienen rumbo en este comienzo del Torneo Clausura y es el momento clave en el que los cardenales deben impactar en el certamen internacional.

HINCHAS DE RIVER PLATE PIDEN CAMBIO DE ENTRENADOR TRAS LA DERROTA VS ROSARIO CENTRAL

El historial no favorece a Santa Fe, pero hay que aprovechar esta crisis y este bache de resultados en la Primera División de Argentina con tres derrotas en las tres primeras fechas disputadas, además de la eliminación de la Copa de Argentina en primeras rondas.

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Los hinchas parece que llegaron al límite con Eduardo ‘Chacho’ Coudet y en la derrota de River Plate en condición de local contra Rosario Central entonaron el siguiente cántico, “Poropopó, poropopó, cantemos todos para que vuelva Ramón”, gritos que piden el regreso de Ramón Díaz para tomar las riendas en un momento crítico.

Este pedido no es para menos, pues, Ramón Díaz es un hombre de la casa riverplatense como director técnico con nueve títulos, entre ellos, una Copa Libertadores y una Supercopa Sudamericana. Eduardo Coudet ya tuvo conversaciones con el presidente y con Enzo Francescoli, director deportivo del club y parece que le dieron el voto de confianza. Sin embargo, su trabajo sigue entre ojos.