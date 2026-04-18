EN VIVO MLS: Minnesota United vs Portland Timbers - minuto a minuto y goles

Este sábado se viven las emociones de la MLS con un vibrante partido entre el Minnesota United que vuelve a ser local después de dos fechas por fuera del Allianz Field. Los minesotanos regresan a casa para verse las caras con un difícil Portland Timbers que pondría en problemas las aspiraciones del cuadro dirigido por Cameron Knowles en las fases finales.

James Rodríguez pasó por problemas de salud que le impidieron estar en la fecha pasada contra el San Diego FC y ahora, el colombiano espera sumar más minutos en la temporada. El capitán de la Selección Colombia apenas suma 39 minutos en cancha entrando en segundos tiempos y fue titular en la US Open Cup con más de una hora en el terreno de juego.

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No será fácil, pues, Portland Timbers espera dar un golpe en el Allianz Field de Minnesota. La visita quiere estar dentro de los puestos de clasificación o de Play-Offs, y este es un duelo completamente directo en esa aspiración por la cercanía de los dos equipos en ese objetivo.

Portland Timbers en este momento está en la casilla 11 con siete unidades. La victoria los dejaría momentáneamente a una unidad del Minnesota United que arranca esta fecha en posiciones de clasificación a los Play-Offs para las fases finales.

Por su parte, Minnesota United necesita sumar de a tres, no solo para respetar la casa, sino para sumar tres victorias seguidas en la MLS. Además, los tres puntos le permitirían llegar a las primeras posiciones con 14 unidades, a la espera de lo que suceda a lo largo de la octava jornada.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MINNESOTA UNITED VS PORTLAND TIMBERS ESTE SÁBADO 18 DE ABRIL POR LA MLS

El partido de la octava fecha de la MLS entre el Minnesota United vs Portland Timbers que se jugará en el Allianz Field arrancará a partir de las 7:30 de la noche en horario de Colombia. El juego se podrá ver en MLS Season Pass, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE MINNESOTA UNITED VS PORTLAND TIMBERS

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.