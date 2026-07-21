EN VIVO Nacional vs Tigre | Copa Sudamericana

Llegó la hora esperada para que regresen las competencias más importantes del continente sudamericano. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana vuelven con los Play-Offs de los octavos de final y uno de los primeros partidos que dará de qué hablar será el de Nacional de Uruguay contra Tigre de Argentina.

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Infortunadamente para las aspiraciones de Nacional de Uruguay, los dirigidos por Jorge Bava no pudieron sellar la clasificación en la Copa Libertadores en un grupo que tuvieron que enfrentar a Coquimbo Unido, Deportes Tolima y Universitario de Deportes.

Nacional quedó tercero en su respectivo grupo y por esta razón, está en zona de Play-Offs de la Copa Sudamericana. Su rival será Tigre de Argentina que tampoco pudo lograr la clasificación directa para los octavos de final. Todo iniciará en Uruguay y terminará en suelo argentino.

Tigre llegó a esta instancia después de no poder lograr el liderato en su grupo compartiendo zona con Alianza Atlético de Sullana, América de Cali y Macará de Ecuador. Los ecuatorianos se quedaron con la clasificación directa, mientras que el equipo argentino quedó en la segunda casilla y sigue con las ilusiones.

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El hecho de haber estado en la Copa Sudamericana desde el arranque de la competencia le da la mano a Tigre, dado que el equipo de Argentina terminará en condición de local la serie ante Nacional de Uruguay. Todo comenzará en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. La vuelta será el martes 28 de julio en el Estadio José Dellagiovanna.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER NACIONAL DE URUGUAY VS TIGRE POR LOS PLAY-OFFS DE LA COPA SUDAMERICANA ESTE MARTES 21 DE JULIO

El partido entre Nacional de Uruguay contra Tigre de Argentina será este martes 21 de julio en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo por los Play-Offs de los octavos de final. El juego se podrá ver por DSports a partir de las 5 de la tarde hora de Colombia, 7 de la noche para Uruguay y Argentina.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO NACIONAL VS TIGRE

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.