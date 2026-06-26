EN VIVO Noruega vs Francia | Copa Mundial de la FIFA 2026

Llegó la última fecha de la fase de grupos con la presencia de Noruega y de Francia, dos selecciones que han dado de qué hablar y que esperan ser protagonistas no solo en esta primera instancia, sino en las siguientes fases como los dieciseisavos y apostarle a llegar lejos.

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Francia ya sabe lo que es disputar finales y muestra de ello fue el título en 2018 y el subcampeonato en el 2022. Los franceses, en la última experiencia mundialista de Didier Deschamps aspiran a ser nuevamente finalistas. Por su parte, Noruega, que genera temor en todos los rivales no cuentan con un recorrido mundialista tan extenso.

Con Erling Haaland y Alexander Sorloth, los vikingos han contagiado a la afición y han dado de qué hablar con una ofensiva de ensueño por los goles del delantero del Manchester City. En la primera fecha golearon a Irak con un doblete de Haaland, y nuevamente marcó otros dos en el duelo ante Senegal para configurar el 3-2 final.

Ya Noruega está clasificada para disputar los dieciseisavos de final. Lo que tendrán que decidir con Francia es nada más ni nada menos que el liderato que por ahora, tienen los galos por diferencia de gol.

Francia ha sido una selección demoledora con el poderío goleador de Kylian Mabppé. El delantero del Real Madrid es una de las grandes figuras de este certamen mundialista. El galo está a dos tantos de Lionel Messi como el máximo goleador.

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En los primeros dos partidos, Kylian marcó dobletes. Ya suma 16 goles en la historia mundialista en 16 partidos y también lleva cuatro tantos. Un vibrante partido con ataques similares con Mbappé y Erling Haaland que cuentan con cuatro goles en las primeras dos fechas.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE NORUEGA VS FRANCIA POR EL MUNDIAL 2026 ESTE VIERNES 26 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el viernes 26 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de Win Sports y por el YouTube de La FM. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO NORUEGA VS FRANCIA

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 3:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.