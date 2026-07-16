EN VIVO Orense vs Emelec | Liga Ecuabet

Terminó la participación de la selección de Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Una derrota ante México acabó con todo y con la gestión de Sebastián Beccacece. El fútbol ecuatoriano vuelve a ser protagonista con la continuidad de la Liga Ecuabet.

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Las emociones de la Liga Ecuabet siguen en este 2026 con vibrantes duelos y uno de ellos será el enfrentamiento entre Orense vs Emelec con realidades similares para ambas escuadras, dado que están en una mitad de campeonato complicada muy cerca de las zonas del descenso.

Distinto a otros torneos, la Liga Ecuabet apenas tuvo un mes de descanso, pero desde la eliminación de Ecuador arrancó el torneo. Orense viene de perder en condición de local con Técnico Universitario con un marcador de 1-2, mientras que Emelec igualó de visita con Delfín a un tanto.

Nuevamente en el Estadio 9 de Mayo, Orense vuelve a ser local con Emelec con las necesidades para ambas escuadras. El cuadro oriundo de la ciudad de Machala está en posiciones de la ronda de descenso en la casilla 11 con 23 unidades. Los de Guayaquil son novenos con 24 puntos.

Si Orense se queda con la victoria logrará saltar a la octava casilla y dejaría a Emelec en un momento incómodo. Aunque conservaría el noveno puesto, seguiría a una unidad de la zona de descenso. Si la visita se queda con el triunfo, subiría solo un lugar en la tabla de posiciones.

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Un choque en el que nadie puede ceder terreno por estar en zonas incómodas de la ronda del descenso. Por ahora, Emelec cuenta con un punto de ventaja frente a Orense y esperan meterse en la Fase Final I que le puede dar clasificación a competencias internacionales. En este momento, los eléctricos están en Fase II.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ORENSE VS EMELEC POR LA FECHA 19 DE LA LIGA ECUABET ESTE JUEVES 16 DE JULIO

El partido entre Orense vs Emelec por la fecha 19 de la Liga Ecuabet se podrá ver por los canales ecuatorianos, Teleamazonas y Zapping Sports. Las emociones arrancarán a partir de las 7:00 de la noche.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ORENSE VS EMELEC

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.