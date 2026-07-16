Palmeiras tomó decisión con Jhon Arias tras el Mundial: alarmas prendidas

Este miércoles 7 de julio terminó el camino de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Jhon Arias fue uno de los mejores jugadores por parte del cuadro cafetero bajo las riendas de Néstor Lorenzo, pero, infortunadamente, el volante chocoano no pudo completar el partido frente a Suiza.

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Aunque estaba teniendo un excelente partido en los octavos de final contra Suiza, Néstor Lorenzo lo sacó en el segundo tiempo y lo privó de patear los penales. Jhon Arias fue uno de los primeros cambios de la Selección Colombia. Después de su participación, el ex Wolverhampton tendrá que regresar a la actividad con el Palmeiras.

Ya hay fecha de regreso definida para el colombiano, pero el Palmeiras ya tiene un plan trazado que marcará la vuelta a las canchas del mediocampista chocoano. Esto se debe a que fue uno de los jugadores que fue titular a lo largo de los cinco partidos disputados con la Selección Colombia en el Mundial.

FECHA DE REGRESO DE JHON ARIAS EN EL PALMEIRAS

Una vez terminado el Mundial, los jugadores de las respectivas selecciones participantes deben tener algunos días de descanso para unirse posteriormente a los entrenamientos con sus clubes. Carlos Andrés Gómez ya trabaja con Vasco da Gama tras la eliminación, pero el plan del Palmeiras con Jhon Arias tomaría un poco de tiempo.

De acuerdo con la información de Globo Esporte, Jhon Arias deberá regresar a la sede deportiva del Palmeiras el próximo sábado 18 de julio. El club le dio una semana de descanso, justo antes del comienzo del Brasileirao en el que el ‘Verdao’ se medirá con el Coritiba el miércoles 22 de julio.

Bajo este panorama, Palmeiras podrá preparar ese encuentro de visitante contra Coritiba con Jhon Arias que podría regresar a la titularidad. Sin embargo, de ahí es donde aparece el plan del ‘Verdao’ con la presencia del colombiano en el terreno de juego.

Jhon Arias tendrá cuatro días para entrenar con el Palmeiras y mejorar en el aspecto físico que es la preocupación por parte del cuadro paulista de cara al regreso del Brasileirao.

PALMEIRAS PRENDE ALARMAS CON JHON ARIAS

Afortunadamente, no hay una lesión ni nada que ponga en peligro la participación del chocoano con el Palmeiras para encarar la segunda mitad del Brasileirao. La idea del ‘Verdao’ sería darle tiempo al volante, pues entienden que es un jugador que tuvo mucha regularidad en el camino del Mundial.

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En este Mundial, el físico empieza a generar dudas en Palmeiras. Por esta razón, el plan es evaluar a Jhon Arias una vez que llegue a la institución brasileña el sábado. Esto podría complicar su participación contra Coritiba.

Abel Ferreira tendrá que tomar la decisión con el protagonismo de Jhon Arias sin correr ningún peligro con el físico del chocoano. Habrá que esperar si el entrenador portugués utilizará al colombiano en el regreso de la Serie A de Brasil el miércoles 22 de julio.