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Mundial 2026

EN VIVO Panamá vs Inglaterra | Copa Mundial de la FIFA 2026

Así podrá ver el partido entre Panamá vs Inglaterra en la tercera fecha de la Copa Mundial.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Así podrá ver en vivo el partido entre Panamá vs Inglaterra en la tercera fecha del Mundial
Así podrá ver en vivo el partido entre Panamá vs Inglaterra en la tercera fecha del Mundial

Llega a su fin la fase de grupos de la Copa Mundial y junto con ello se empiezan a definir los equipos que clasificarán a dieciseisavos de final de la cita orbital, pero de igual manera los respectivos cruces que se llevarán a cabo y en donde Inglaterra espera rival.

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El equipo comandado por Thomar Tuchel lidera el grupo L con 4 puntos, pero todavía le hace falta asumir el reto frente a la Selección de Panamá el sábado 27 de junio para proclamarse en la primera casilla.

Panamá vs Inglaterra: cómo VER EN VIVO HOY 27 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el sábado 27 de junio a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

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Tabla de posiciones del Grupo de Inglaterra y Panamá

  1. Inglaterra – 4 puntos
  2. Ghana – 4 puntos
  3. Croacia – 3 puntos
  4. Panamá – 0 puntos
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Así están quedando los cruces de dieciseisavos del Mundial

  • Alemania vs Paraguay – 21:30
  • Francia vs Perú – 22:00
  • Sudáfrica vs Costa Rica – 20:00
  • Países Bajos vs Marruecos – 02:00
  • Portugal vs Ghana – 00:00
  • España vs Austria – 20:00
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina – 01:00
  • Brasil vs Suecia – 21:00
  • Irán vs Japón – 18:00
  • Costa de Marfil vs Noruega – 18:00
  • México vs Escocia – 02:00
  • Inglaterra vs Ecuador – 17:00
  • Argentina vs Turquía – 21:30
  • Australia vs Irán – 19:00
  • Suiza vs Argelia – 04:00
  • Colombia vs Croacia – 04:30

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