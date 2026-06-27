EN VIVO Panamá vs Inglaterra | Copa Mundial de la FIFA 2026

Llega a su fin la fase de grupos de la Copa Mundial y junto con ello se empiezan a definir los equipos que clasificarán a dieciseisavos de final de la cita orbital, pero de igual manera los respectivos cruces que se llevarán a cabo y en donde Inglaterra espera rival.

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El equipo comandado por Thomar Tuchel lidera el grupo L con 4 puntos, pero todavía le hace falta asumir el reto frente a la Selección de Panamá el sábado 27 de junio para proclamarse en la primera casilla.

Panamá vs Inglaterra: cómo VER EN VIVO HOY 27 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el sábado 27 de junio a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

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Tabla de posiciones del Grupo de Inglaterra y Panamá

Inglaterra – 4 puntos Ghana – 4 puntos Croacia – 3 puntos Panamá – 0 puntos

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Así están quedando los cruces de dieciseisavos del Mundial