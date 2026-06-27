EN VIVO Panamá vs Inglaterra | Copa Mundial de la FIFA 2026

Llega a su fin la fase de grupos de la Copa Mundial y junto con ello se empiezan a definir los equipos que clasificarán a dieciseisavos de final de la cita orbital, pero de igual manera los respectivos cruces que se llevarán a cabo y en donde Inglaterra espera rival.
El equipo comandado por Thomar Tuchel lidera el grupo L con 4 puntos, pero todavía le hace falta asumir el reto frente a la Selección de Panamá el sábado 27 de junio para proclamarse en la primera casilla.
Panamá vs Inglaterra: cómo VER EN VIVO HOY 27 de junio el Mundial
Este encuentro se disputará el sábado 27 de junio a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Colombia, Ecuador y Perú: 16:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00
Bolivia y Venezuela: 17:00
Tabla de posiciones del Grupo de Inglaterra y Panamá
- Inglaterra – 4 puntos
- Ghana – 4 puntos
- Croacia – 3 puntos
- Panamá – 0 puntos
Así están quedando los cruces de dieciseisavos del Mundial
- Alemania vs Paraguay – 21:30
- Francia vs Perú – 22:00
- Sudáfrica vs Costa Rica – 20:00
- Países Bajos vs Marruecos – 02:00
- Portugal vs Ghana – 00:00
- España vs Austria – 20:00
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina – 01:00
- Brasil vs Suecia – 21:00
- Irán vs Japón – 18:00
- Costa de Marfil vs Noruega – 18:00
- México vs Escocia – 02:00
- Inglaterra vs Ecuador – 17:00
- Argentina vs Turquía – 21:30
- Australia vs Irán – 19:00
- Suiza vs Argelia – 04:00
- Colombia vs Croacia – 04:30