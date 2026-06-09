EN VIVO Perú vs Bolivia - minuto a minuto y goles - Liga de Naciones Femenina

Nueva fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol con un partido complicado entre Perú y Bolivia en el que las peruanas tienen mínimas chances de sellar la clasificación a la repesca internacional mientras que las bolivianas ya no tienen ninguna chance de pelear ni por clasificar de manera directa ni tampoco por la posibilidad del repechaje.

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Perú ha sacado algunos buenos resultados a lo largo de la competencia que las tienen con ocho unidades, a solo tres de Venezuela y de Ecuador que están en la tercera y cuarta casilla. La cosa que complica mucho más a las blanquirrojas es la diferencia de gol en estos momentos.

Con una diferencia de –7, Perú está en la séptima casilla y tendrá que superar a Bolivia en el Estadio Miguel Grau del Callao con varias anotaciones. Además, tendrá que esperar que ni Paraguay supere a Colombia, Ecuador a Argentina y Venezuela a Uruguay quienes están por delante en puntos.

Además, Perú debe ganar por muchos goles, y que Ecuador y Venezuela pierdan por mucha diferencia y que Paraguay tampoco sume de a tres en condición de local ante Colombia. Difícil, pero con vida afrontan esta última jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol.

Mientras tanto, Bolivia juega este partido por cumplir con el calendario, dado que las bolivianas ya no pueden apostarle a sellar la clasificación ni jugar la repesca internacional con apenas una unidad con el empate frente a Colombia. Además, tienen una diferencia de gol de –34.

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Bolivia espera despedirse de la mejor manera de la primera edición de la Liga de Naciones. Sumar de a tres por primera ocasión sería ideal en esta última jornada de la competencia sudamericana.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE PERÚ VS BOLIVIA POR LA LIGA DE NACIONES FEMENINA DE LA CONMEBOL

El partido entre Perú vs Bolivia por la Liga de Naciones de la Conmebol que se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao arrancará a partir de las 6 de la tarde en horario peruano y de Colombia. Se podrá ver por canales peruanos como Movistar Deportes o América TV.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PERÚ VS BOLIVIA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.