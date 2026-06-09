De ahora en adelante, las clasificaciones para el Mundial Femenino se decidirán por medio de la Liga de Naciones de la Conmebol. La Copa América pasa a un segundo plano en esa ruta por sellar la entrada a los siguientes certámenes orbitales. Colombia se juega el título con la necesidad de quedarse con el título.

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Y es que, de manera anticipada, Colombia y Argentina sellaron las clasificaciones para el Mundial del 2027 en Brasil, pero ambas selecciones ahora se juegan el título de la Liga de Naciones. Las colombianas cuentan con la ventaja de dos unidades, mientras que las argentinas son segundas en la tabla de posiciones.

Bajo ese panorama, en el último partido, Colombia enfrentará a Paraguay, mientras que Argentina visitará a Ecuador en la Liga de Naciones este martes 9 de junio. Seguramente, por lo que se juega Ángelo Marsiglia y sus dirigidas, la alineación de las colombianas sería muy similar a la que le ganó a Uruguay en la anterior jornada.

PROBABLE ALINEACIÓN DE COLOMBIA VS PARAGUAY

Para este compromiso, Colombia no tendría muchas variantes a comparación de lo que se vio en el último partido. Tal vez lo que podría cambiar es en el tema de la delantera que figurará en el compromiso definitivo en Asunción. Arrancó Gisela Robledo que marcó el primer tanto en el duelo frente a Uruguay, o si estará Mayra Ramírez, ya recuperada y que sumó minutos entrando en el segundo tiempo.

Ángelo Marsiglia tampoco sorprendería de a mucho con una nómina que ya le ha dado resultado en anteriores oportunidades y con la que ya logró sellar la clasificación de manera anticipada. Leicy Santos será la generadora de juego en el partido y a partir de ahí tratarán de crear oportunidades de gol para alimentar a la delantera.

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Colombia sabe lo que se juega y lo que necesita ante una selección defensiva y con una fortaleza en el ataque con la potencia y con la capacidad goleadora de Claudia Martínez que viene de anotar cuatro goles en un mismo partido contra su similar de Bolivia.

Así las cosas, seguramente, Ángelo Marsiglia saldrá con este onceno: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias y Manuela Venegas; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya; Daniela Montoya, Leicy Santos, Gisela Robledo; Linda Caicedo.

LO QUE NECESITA COLOMBIA PARA GANAR EL TÍTULO DE LA LIGA DE NACIONES

Paraguay será la última rival de la Selección Colombia con realidades completamente distintas para ambas selecciones. Por un lado, las colombianas ya lograron sellar la clasificación al Mundial 2027 en Brasil y en este momento, a horas de encarar el duelo en Asunción lideran con 17 unidades, dos puntos más que Argentina que aprieta bastante.

Colombia necesita el resultado en Asunción para aspirar al título a la espera de lo que pase con Argentina que también está peleando por quedarse con la cima de la tabla de posiciones. Paraguay, por su parte tendrá que sumar de a tres y esperar otros resultados.

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A Colombia le sirven varios escenarios. Por un lado, dependen de sí mismas y les bastará ser campeonas solo con un triunfo en la fecha definitiva en la Liga de Naciones. No importaría si Argentina gana, pierde o empata.

El empate ante Paraguay en Asunción podría dejar a Colombia clasificada, siempre y cuando Argentina no sume de a tres en condición de visitante frente a Ecuador. Y perder también le daría la mano, siempre y cuando, las argentinas tampoco ganen en esta última salida.

Sin lugar a duda, el camino más fácil para Colombia es ganar en Asunción y de esa manera, sin importar qué pase en esta última jornada con Argentina, tendrán el trofeo asegurado.