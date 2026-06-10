EN VIVO Portugal vs Nigeria - minuto a minuto y goles - Amistoso internacional

El conteo regresivo para la Copa Mundial está a punto de llegar a cero y a contadas horas de que inicie la competencia mundialista se llevará a cabo un nuevo compromiso preparatorio entre la Selección de Portugal y la de Nigeria.

El equipo comandado por Roberto Martínez asumirá este nuevo reto amistoso antes de comenzar el Mundial, al cual llega como protagonista tras la gran cantidad de figuras que forman parte del equipo y porque será el último de Cristiano Ronaldo.

Portugal vs Nigeria: cómo VER EN VIVO HOY amistoso internacional 10 de junio

El partido amistoso entre Portugal vs Nigeria camino al Mundial se disputará este miércoles 10 de junio a partir de las 18:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de ESPN y Disney Plus, pero sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

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Grupo de Portugal en el Mundial

Portugal integra el Grupo K del Mundial de 2026 junto a:

Portugal

Colombia

Uzbekistán

República Democrática del Congo

Fixture de Portugal en la fase de grupos