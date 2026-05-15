EN VIVO Premier League: Aston Villa vs Liverpool - minuto a minuto y goles

La Premier League ya queda en manos del Arsenal o del Manchester City con dos fechas restantes para definir el título de la competencia. Los ‘Gunners’ tienen la ventaja de dos puntos, mientras que los ‘Citizens’ tendrán que sumar los seis puntos que quedan y que los londinenses tropiecen.

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Por su parte, hay otro encuentro atractivo que podría definir los puestos de la UEFA Champions League entre el Aston Villa y el Liverpool. En este caso, los de Birmingham están en la quinta casilla con 59 unidades, mientras que los ‘Reds’ tienen los mismos puntos, pero están en la cuarta posición.

Al Aston Villa le quedará enfrentar al Liverpool en esta jornada, y, posteriormente, cerrará la Premier League contra el Manchester City en condición de visitante. Duelos atractivos en los que tendrán que sacar los seis puntos para aprovechar cupos a la Liga de Campeones de Europa.

Mientras tanto, al Liverpool le tocará visitar Birmingham en esta jornada, y finalizarán la Premier contra el Brentford en condición de local. Los dirigidos por Arne Slot tendrán que ganar los seis puntos también para no tener problemas con la clasificación a la UEFA Champions League.

Tanto el Aston Villa como el Liverpool tienen 59 unidades en posiciones de la UEFA Champions League. Los dos clubes le han sacado cuatro puntos al Bournemouth. Los ‘Cherries’ tienen 55 puntos en zona de UEFA Europa League.

Hay mucha paridad en la parte alta de la clasificación para sellar la entrada a la Liga de Campeones. Esa es la necesidad de ambos, y uno de ellos se podría quedar afuera en caso de que el Bournemouth gane los dos encuentros que les restan y que, o Aston Villa o Liverpool tropiecen en ambos juegos que quedan.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ASTON VILLA VS LIVERPOOL ESTE VIERNES 15 DE MAYO POR LA PREMIER LEAGUE

El partido entre el Aston Villa vs Liverpool en el Villa Park este viernes 15 de mayo por la Premier League arrancará a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia y se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ASTON VILLA VS LIVERPOOL

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.