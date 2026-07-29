EN VIVO RB Bragantino vs Sporting Cristal | Copa Sudamericana

Llegan los momentos de definición en las competencias más importantes del continente sudamericano. La Copa Sudamericana afronta la fase de Play-Offs para los octavos de final con un vibrante duelo en Brasil que busca definición. Red Bull Bragantino enfrenta a Sporting Cristal para dar con un nuevo clasificado.

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RB Bragantino sacó un buen resultado en Perú durante los primeros 90 minutos de la serie. Fue un empate sin goles que deja a la serie completamente viva en busca de un ganador en Brasil. Por el Brasileirao, el equipo de Bragança Paulista está en la quinta casilla que da cupo para la Copa Sudamericana 2027.

Después de empatar contra Fluminense por el Brasileirao, el siguiente reto para el Bragantino será enfrentar a Sporting Cristal en condición de local. El resultado en ceros del primer partido puede ser ideal para la victoria local y la clasificación para los octavos de final de la competencia internacional.

Por su parte, Sporting Cristal bajó de la Copa Libertadores a la Copa Sudamericana. El cuadro cervecero de Perú quedó eliminado en un grupo con Palmeiras, Cerro Porteño y Junior. Quedaron terceros y se ganaron el premio de disputar esta competencia internacional.

Sin duda alguna, el empate sin goles en condición de local complica más a Sporting Cristal para este durísimo choque en Brasil. Depositan la confianza en Hernán Barcos que ya sabe lo que es disputar estos partidos en copas internacionales. El equipo de Lima, Perú sabe todo lo que está en juego y esperan sellar el paso a la siguiente instancia.

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Vale la pena acotar que, quien gane este partido entre RB Bragantino y Sporting Cristal tendrán que enfrentar en los octavos de final a Atlético Mineiro que ya espera a su rival en esta siguiente instancia.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BRAGANTINO VS SPORTING CRISTAL POR LOS PLAY-OFFS DE LA COPA SUDAMERICANA ESTE MIÉRCOLES 29 DE JULIO

El partido en Bragança Paulista entre el Bragantino y Sporting Cristal iniciará a partir de las 7:30 de la noche en horario de Colombia. Además, el juego se podrá ver por la señal de DSports en Sudamérica.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BRAGANTINO VS SPORTING CRISTAL

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.