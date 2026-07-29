Luto en Deportes Tolima tras la eliminación de Copa BetPlay

Deportes Tolima volvió a recibir un duro golpe. Apenas un día después de su eliminación de la Copa BetPlay ante Deportes Quindío, el club confirmó el fallecimiento de Cristino Centurión, uno de los referentes históricos que vistió la camiseta vinotinto entre 1980 y 1982.

Comunicado de Tolima por la muerte de Cristino Centurión

La institución dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida: "Club Deportes Tolima SA lamenta profundamente el fallecimiento de Cristino Centurión, quien hizo parte de nuestra institución en 1980/82. A sus familiares y allegados, nuestro más sentido pésame".

Cristino Centurión nació el 24 de julio de 1954 en Formosa, Argentina, aunque posteriormente adquirió la nacionalidad paraguaya. Falleció este miércoles 29 de julio de 2026, dejando un amplio recorrido en el fútbol sudamericano.

Trayectoria de Cristino Centurión

A lo largo de su carrera, disputó partidos con 1º de Mayo, Sportivo Patria, Guaraní, Anderlecht, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Sol de América, Olimpia, Sportivo General San Martín y la Selección de Paraguay, en una trayectoria que se extendió entre 1969 y 1986.

Su paso por Deportes Tolima quedó registrado entre 1980 y 1982, etapa en la que se convirtió en una de las figuras recordadas por la afición del conjunto pijao y por la que el club decidió rendirle homenaje tras conocerse su fallecimiento.

La noticia llegó en un momento complejo para la institución, que el martes había quedado eliminada de la Copa BetPlay frente a Deportes Quindío en una serie marcada por la polémica.

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El conjunto tolimense se despidió del torneo luego de un grosero error arbitral que derivó en un penalti inexistente a favor del equipo de Armenia, una decisión que terminó siendo determinante para el desenlace de la eliminatoria.

En medio de la decepción deportiva, Deportes Tolima cerró la jornada con un mensaje de despedida para uno de los hombres que hicieron parte de su historia, mientras el club y sus aficionados lamentan la partida de Cristino Centurión.