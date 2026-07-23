EN VIVO Santa Fe vs Caracas | Copa Sudamericana

Tras el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, las emociones en Colombia regresaron nada más ni nada menos que con la Copa Sudamericana. Independiente Santa Fe, que estaba en la Copa Libertadores bajó a este torneo que ya sabe lo que es ganarlo. Deberá enfrentar a Caracas por el cupo a octavos de final.

Bajo las órdenes de Pablo Repetto, el refuerzo clave de Santa Fe fue mantener la base del semestre pasado. Solo salieron Jhon Meléndez, Yeicar Perlaza y Edwin ‘Shirra’ Mosquera. En cuanto al único fichaje, confirmaron a Kevin Balanta, defensor central o volante de marca que llegó desde México.

Santa Fe recupera jugadores claves también para este encuentro. La única baja del semestre es Juan Sebastián Quintero, pero, afortunadamente, Christian Mafla volvió a estar en una convocatoria de Pablo Repetto para afrontar esta Copa Sudamericana.

La Liga BetPlay 2026-II arrancará para Santa Fe el domingo 26 de julio a partir de las 4 de la tarde contra Águilas Doradas en condición de visitante. Los cardenales ya saben lo que es ganar esta Copa Sudamericana y esperan, 11 años después repetir un título internacional.

En la Copa Libertadores, Santa Fe no logró el objetivo en un grupo con Peñarol, Corinthians y Platense. Clasificó a la Copa Sudamericana tras ocupar la tercera casilla con ocho unidades. Mientras tanto, Caracas arrancó en esta competencia y sacó a Racing de Avellaneda de la competencia.

Caracas quedó en el Grupo E compartiendo zona con Botafogo, Racing de Avellaneda e Independiente Petrolero de Bolivia. Los caraqueños dieron la sorpresa eliminando a los argentinos y sellando el paso a los Play-Offs detrás del club brasileño.

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Por las cuestiones de los terremotos en Venezuela, Caracas no ha podido sumar regularidad en los últimos meses. Bajo la dirección técnica de Henry Meléndez esperan dar otra sorpresa. La vuelta será en Barquisimeto el próximo jueves 30 de julio. River Plate espera rival que saldrá de esta llave.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE SANTA FE VS CARACAS POR LA COPA SUDAMERICANA ESTE JUEVES 23 DE JULIO

El partido entre Independiente Santa Fe vs Caracas por la Copa Sudamericana este jueves 23 de julio arrancará a partir de las 7:30 en horario de Colombia. El Estadio El Campín será protagonista y el juego se podrá ver en DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO SANTA FE VS CARACAS

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.