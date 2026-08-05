EN VIVO Santa Fe vs Unión Magdalena | minuto a minuto y goles | Copa BetPlay

Independiente Santa Fe y Unión Magdalena se enfrentarán este miércoles 5 de agosto en el marco de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026. El partido no se jugó a la par con los demás de esta instancia debido a la participación del rojo en Copa Sudamericana.

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El león afrontará el partido con nómina mixta, teniendo en cuenta que actualmente disputa torneo internacional y también pretende darle prioridad a la Liga BetPlay. Además, la intención es darle minutos a jugadores que habitualmente no son titulares.

Asimismo, Unión llega a Bogotá con la intención de darle minutos a jugadores que regularmente son revulsivos en el torneo de ascenso. Será un juego difícil para la visita, pues históricamente le ha costado la altura de Bogotá.

Aún no hay programación definida para el partido de vuelta de esta serie, todo dependerá del desenlace de Santa Fe en su serie ante River Plate por octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Minuto a minuto de Santa Fe vs Unión Magdalena

Santa Fe vs Unión Magdalena: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este miércoles 5 de agosto a las 7:00 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 9:00 p. m.; en España a las 2:00 a. m., mientras que en Estados Unidos será a las 8:00 p. m. (Washington y Miami), 7:00 p. m. (Chicago) y 5:00 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Win Sports y Win Play. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de Deportes RCN.