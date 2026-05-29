EN VIVO Sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026 – minuto a minuto

La Conmebol tuvo que correr con el calendario de las competencias internacionales por el Mundial de 2026 y desde marzo a mayo se disputaron las seis fechas de las fases de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana con vibrantes duelos que definieron los clasificados a octavos de final y a los Play-Offs.

Esta edición tuvo la participación de equipos colombianos como Santa Fe, Medellín, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores. América y Millonarios figuraron en la Copa Sudamericana. Sin embargo, solo el cuadro tolimense logró sellar la clasificación para los octavos de final.

Santa Fe y Medellín jugarán los Play-Offs de la Copa Sudamericana, Junior, Millonarios y América quedaron eliminados de los torneos internacionales y tendrán que trabajar pensando en el segundo semestre del 2026 para poder llegar a otras competencias continentales.

ASÍ SERÁ EL SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES Y COPA SUDAMERICANA

Por la Copa Libertadores se definieron los clasificados a los octavos de final. Flamengo, Estudiantes de La Plata, Coquimbo Unido, Deportes Tolima, Independiente Rivadavia, Fluminense, Universidad Católica, Cruzeiro, Corinthians, Platense, Cerro Porteño, Palmeiras, Liga de Quito, Mirassol, Independiente del Valle y Rosario Central disputarán esta fase.

Los clubes que pasaron de líderes en sus grupos serán sorteados con los segundos de cada zona. Así las cosas, al Tolima le podría tocar con Flamengo, Independiente Rivadavia, Universidad Católica, Corinthians, Cerro Porteño, Liga de Quito o Independiente del Valle.

Mientras que, en la Copa Sudamericana, Botafogo, River Plate, Montevideo City Torque, Olimpia, Sao Paulo, Macará, Atlético Mineiro y Deportivo Recoleta clasificaron de manera directa. Gremio, RB Bragantino, Vasco da Gama, O’Higgins, Tigre, Caracas, Cienciano y Santos fueron segundos y jugarán Play-Offs.

Los terceros de la Libertadores fueron Universidad Central de Venezuela, Lanús, Santa Fe, Nacional de Uruguay, Boca Juniors, Deportivo Independiente Medellín, Sporting Cristal y Bolívar. Estos clubes jugarán primero contra los segundos de la Copa Sudamericana en Play-Offs.

Así las cosas, el sorteo de la Sudamericana tendrá a los líderes en un bolillero y a las series de los Play-Offs. El ganador de esas llaves se enfrentará con el equipo que le salga de los líderes del torneo.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL SORTEO DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA Y COPA LIBERTADORES

El sorteo de las dos competencias internacionales de Sudamérica se llevará a cabo en Paraguay este viernes 29 de mayo a partir de las 10 de la mañana en horario de Colombia. Se podrá ver por el YouTube de la Conmebol.

MÁS HORARIOS DEL SORTEO

Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 A.M.

México: 9:00 A.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 11:00 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:00 P.M.