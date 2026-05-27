Tolima: ¿Cuánto dinero ganó tras clasificar a octavos de final en Copa Libertadores?

Después de malos resultados de los clubes de Colombia en las copas internacionales, Deportes Tolima sacó la cara por el país en este 2026. La eliminación ante Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-I pasó a un segundo plano por las responsabilidades de la Copa Libertadores.

Lea también Tolima hizo la tarea y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores

En un grupo que no parecía tan difícil, más allá de enfrentar a Nacional de Uruguay, campeón de Copa Libertadores o a un Universitario de Deportes que es potencia en Perú y un fiel participante de este certamen, Tolima selló la clasificación. Hicieron negocio con un empate sin goles y ya están en octavos de final esperando rival.

Seguir en la competencia internacional es un provecho grande para todos los clubes, especialmente por la decisión de la Conmebol de aumentar los premios económicos. Un beneficio enorme para acudir en el mercado a mitad de año para armarse de la mejor manera en la Liga BetPlay.

EL PREMIO QUE GANÓ EL DEPORTES TOLIMA TRAS LA CLASIFICACIÓN

Al Tolima le tocó venir de abajo para instalarse en la fase de grupos y sellar el paso a estos octavos de final. Esperarán rival que saldrá de uno de los líderes de las demás zonas. Clasificaron segundos con ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

Con esto, Tolima saca la cara por el país por la clasificación y buscará seguir dando de qué hablar bajo la dirección técnica de Lucas González. Los tolimenses se hicieron con un platal. La entrada para los octavos de final les permite ganar 1,250,000 dólares.

Un dineral que les permitirá mejorar financieramente en la institución, o bien, los directivos podrían utilizar ese dinero para armarse de la mejor forma de cara a las siguientes fases de la Copa Libertadores.

EL DINERO ACUMULADO QUE YA TIENE EL DEPORTES TOLIMA

Estos 1,250,000 dólares que se hizo el Deportes Tolima tras la clasificación para los octavos de final se juntan con los demás premios que ya ha ganado la institución que tuvo que remar contra la corriente por disputar la Copa Libertadores gracias a la reclasificación.

Por esto, Tolima arrancó desde la fase II enfrentando a Deportivo Táchira y luego contra O’Higgins en la tercera instancia para clasificar a la fase de grupos. Al estar en la segunda ronda, los ‘Pijaos’ ganaron 500,000 dólares y en la fase III, la participación les permitió hacerse con 600,000 dólares.

Tras clasificar a la fase de grupos, Tolima ganó 1,000,000 dólares. Ese millonario premio se suma a los de las fases previas, lo que equivale a 2,100,000 que sigue dando de qué hablar en estas instancias. La Conmebol entrega un incentivo por partido ganado en la zona de 340,000 por victoria.

En ese orden de ideas, además de esos 2,100,000 que ya lleva, se le suman 680,000 por las dos victorias frente a Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay. Juntando todo eso, ya van 2,780,000. El hecho de llegar a octavos de final también le da 1,250,000.

Así las cosas, el cuadro dirigido por Lucas González ya se ha hecho con un valor de 4,030,000. Sin embargo, esta cifra puede seguir aumentando dependiendo de la clasificación para los cuartos de final y las demás instancias.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ EL RIVAL DEL TOLIMA EN LOS OCTAVOS DE FINAL?

En las redes sociales de la Conmebol, el ente sudamericano informó que, “el Sorteo de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores 2026 y la CONMEBOL Sudamericana 2026 se llevará a cabo el viernes 29 de mayo a las 12:00 (hora de Paraguay), en la sede de la CONMEBOL, en la ciudad de Luque – Paraguay”.

Es decir, en suelo colombiano, el sorteo se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana. En ese evento también se definirá los emparejamientos de la repesca que se oficializarán dependiendo de los puntajes de los terceros de Copa Libertadores y los segundos de la Sudamericana.

Además, el evento lo transmitirán a través de plataformas oficiales de la Conmebol y seguramente por ESPN y Disney +. Los octavos de final de la Copa Libertadores, los repechajes en Copa Sudamericana y los octavos de final de dicha competencia se jugarán a partir de agosto tras el final del Mundial.