EN VIVO Sudáfrica vs Canadá | Copa del Mundo de 2026

La Copa Mundial no se detiene y empiezan de manera oficial los dieciseisavos de final con el protagonismo de una de las anfitrionas del certamen, la Selección de Canadá, la cual jugará el primer partido de esta instancia en el Estadio Los Ángeles.

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El equipo comandado por el estratega estadounidense, Jesse Marsch, logró clasificar a la siguiente instancia del certamen en la segunda casilla del Grupo B con 4 unidades, pero ahora deberá hacer valer su condición de local frente a una de las selecciones africanas más fuertes, la cual clasificó segunda del Grupo A también con 4 puntos.

Sudáfrica vs Canadá: cómo VER EN VIVO HOY 28 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el domingo 28 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN, la APP del Canal RCN y el respectivo canal de YouTube de RCN y de LaFM. Además, sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

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Programación de 16avos. de final del Mundial

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs Canadá

2:00 p. m. - Los Ángeles

Lunes 29 de junio

Brasil vs Japón

12:00 m. - Houston

Alemania vs Paraguay

3:30 p. m. - Boston

Países Bajos vs Marruecos

8:00 p. m. - Monterrey

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs Noruega

12:00 m. - Dallas

Francia vs Suecia

4:00 p. m. - Nueva York

México vs Ecuador

8:00 p. m. - Ciudad de México

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Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs RD Congo

11:00 a. m. - Atlanta

Bélgica vs Senegal

3:00 p. m. - Seattle

Estados Unidos vs Bosnia

7:00 p. m. - San Francisco

Jueves 2 de julio

España vs Austria

2:00 p. m. - Los Ángeles

Portugal vs Croacia

6:00 p. m. - Toronto

Suiza vs Argelia

10:00 p. m. - Vancouver

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

1:00 p. m. - Dallas

Argentina vs Cabo Verde

5:00 p. m. - Miami

Colombia vs Ghana

8:30 p. m. - Kansas