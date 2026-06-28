EN VIVO Sudáfrica vs Canadá | Copa del Mundo de 2026

La Copa Mundial no se detiene y empiezan de manera oficial los dieciseisavos de final con el protagonismo de una de las anfitrionas del certamen, la Selección de Canadá, la cual jugará el primer partido de esta instancia en el Estadio Los Ángeles.
El equipo comandado por el estratega estadounidense, Jesse Marsch, logró clasificar a la siguiente instancia del certamen en la segunda casilla del Grupo B con 4 unidades, pero ahora deberá hacer valer su condición de local frente a una de las selecciones africanas más fuertes, la cual clasificó segunda del Grupo A también con 4 puntos.
Sudáfrica vs Canadá: cómo VER EN VIVO HOY 28 de junio el Mundial
Este encuentro se disputará el domingo 28 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN, la APP del Canal RCN y el respectivo canal de YouTube de RCN y de LaFM. Además, sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Bolivia y Venezuela: 15:00
Programación de 16avos. de final del Mundial
Domingo 28 de junio
Sudáfrica vs Canadá
2:00 p. m. - Los Ángeles
Lunes 29 de junio
Brasil vs Japón
12:00 m. - Houston
Alemania vs Paraguay
3:30 p. m. - Boston
Países Bajos vs Marruecos
8:00 p. m. - Monterrey
Martes 30 de junio
Costa de Marfil vs Noruega
12:00 m. - Dallas
Francia vs Suecia
4:00 p. m. - Nueva York
México vs Ecuador
8:00 p. m. - Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs RD Congo
11:00 a. m. - Atlanta
Bélgica vs Senegal
3:00 p. m. - Seattle
Estados Unidos vs Bosnia
7:00 p. m. - San Francisco
Jueves 2 de julio
España vs Austria
2:00 p. m. - Los Ángeles
Portugal vs Croacia
6:00 p. m. - Toronto
Suiza vs Argelia
10:00 p. m. - Vancouver
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
1:00 p. m. - Dallas
Argentina vs Cabo Verde
5:00 p. m. - Miami
Colombia vs Ghana
8:30 p. m. - Kansas